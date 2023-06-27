Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu kurumlarında 9 günlük tatil yapılacağını duyurmasının ardından, 27 Haziran arefe günü hastane, sağlık ocağı, acil servis ve poliklinikler açık olacak mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, kurban bayramında hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? İşte detaylar…