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Kurban Bayramı’nda hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?

Dayanışma ve paylaşmanın önemini vurgulayan Kurban Bayramı, 28 Haziran Çarşamba günü başlayıp 1 Temmuz Cumartesi gününe kadar, 4 gün boyunca devam edecek. Bu kapsamda hastaneler ve sağlık ocaklarının açık mı yoksa kapalı mı olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, kurban bayramında hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? İşte detaylar…

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  • Bugün hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 27 Haziran 2023 arefe gününde hastaneler açık mı?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu kurumlarında 9 günlük tatil yapılacağını duyurmasının ardından, 27 Haziran arefe günü hastane, sağlık ocağı, acil servis ve poliklinikler açık olacak mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, kurban bayramında hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? İşte detaylar…
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    KURBAN BAYRAMI’NDA SAĞLIK KURUMLARI AÇIK MI?

    Kurban Bayramı boyunca sağlık kurumları kapalı olacak. 28 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı tatili hafta sonu da dahil olmak üzere 3 Temmuz Pazartesi günü sona erecek. İdari izinli olan memurlar için tatil toplam 9 gün sürecek.
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    27 Haziran tarihinde Aile Sağlığı Merkezleri olarak da bilinen Sağlık Ocakları kapalı olacak. Arefe günü ise öğleden sonra eczaneler kapalı olacak. Hastanelerin ise acil servisleri hizmet vermeye devam edecek.
  • Bugün hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 27 Haziran 2023 arefe gününde hastaneler açık mı?

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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