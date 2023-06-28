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Kurban eti kimlere verilmez? Kurban eti kimlere verilmemeli?

Kurban Bayramı'nda ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar kurban eti dağıtımının nasıl yapılması gerektiğini araştırıyor. Bu özel günde en çok merak edilen konulardan biri de "Kurban eti kimlere verilmez?" sorusu oldu. İşte, kurban etinin kimlere verilmemesi gerektiğine dair detaylar...

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  • Kurban eti kimlere verilmez? Diyanet bilgisi ile kurban eti kimlere verilmemeli?

    İslam dünyası bir Kurban Bayramı'na daha ulaştı. İbadetlerini yerine getiren Müminler ise kurban etinin dağıtımına ilişkin araştırmalar yapmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'da kurban etinin kimlere verilip kimlere verilemeyeceğine ilişkin açıklamada bulundu. İşte, detaylar...
  • Kurban eti kimlere verilmez? Diyanet bilgisi ile kurban eti kimlere verilmemeli?

    KURBAN ETİ KİMLERE VERİLMEZ?

    Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). 
  • Kurban eti kimlere verilmez? Diyanet bilgisi ile kurban eti kimlere verilmemeli?

    Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

    Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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