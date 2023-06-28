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Kurban eti nasıl ve ne kadar saklanır?

Kurban Bayramı sayesinde birçok eve kilolarca et girdi. Durum böyle olunca vatandaşlar, kurban etini sağlıklı bir şekilde tüketmek için etin nasıl ve ne kadar saklanabildiğini araştırmaya başladı. Doğru saklama yöntemleri etin ömrünü uzatabildiği gibi aksi, gıda zehirlenmesi gibi durumlara yol açabiliyor. İşte, detaylar...

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  • Kurban eti nasıl ve ne kadar saklanır? Buzlukta ve buzdolabında kurban eti saklama koşulları nedir?

    Kurban Bayramı ile beraber ülke genelinde birçok kesim gerçekleştirildi ve kilolarca et elde edildi. Şimdi sıra bu etlerin nasıl ve ne kadar saklanabileceği konusuna geldi. Birçok vatandaş, bütün sene yemeklerde kullanmak üzere etleri stokluyor. Ancak etin sağlıklı bir şekilde tüketilmesi için gerekli bazı koşullar bulunuyor. Peki, kurban eti nasıl ve ne kadar saklanır? İşte, detaylar...
  • Kurban eti nasıl ve ne kadar saklanır? Buzlukta ve buzdolabında kurban eti saklama koşulları nedir?

    KURBAN ETİ NASIL VE NE KADAR SAKLANIR?

    Öncelikle, kurban eti kesimin olduğu aynı gün tüketilmemeli ve et, önce 12 saat buzdolabında bekletilerek, dinlendirilmelidir.

    Etler hemen buzluğa konmamalı önce 5-6 saat serin bir yerde bekletilmeli, arkasından porsiyonlara ayrılarak buzluğa konmalıdır.
  • Kurban eti nasıl ve ne kadar saklanır? Buzlukta ve buzdolabında kurban eti saklama koşulları nedir?

    Kurban etini uzun süre saklamak istiyorsanız muhakkak buzluğa koymalısınız. Et, buzdolabında 5-6 gün saklanabilirken, buzluğa konulduğu takdirde 6-8 ay arasında muhafaza edilebilir.

    Kurban etini porsiyonlara bölerek buzluğa kaldırın. Bunu yaparken de poşetleri hava almayacak bir şekilde stoklayın ve üzerine tarih atın.
  • Kurban eti nasıl ve ne kadar saklanır? Buzlukta ve buzdolabında kurban eti saklama koşulları nedir?

    BUZLUKTA VE BUZDOLABINDA KURBAN ETİ SAKLAMA KOŞULLARI

    Kıyma, en kolay bozulan et şeklidir. Dolapta en fazla 3 gün muhafaza edilebilir.

    Kıymaları daha uzun süre saklamak istiyorsanız; kıymayı porsiyonlara ayırın ve streç film ile kaplayın. Buzluğa atılan kıymalar 4 aya kadar muhafaza edilir. 
  • Kurban eti nasıl ve ne kadar saklanır? Buzlukta ve buzdolabında kurban eti saklama koşulları nedir?

    Ette bozulmaya benzer işaretler veya farklı bir koku varsa kesinlikle tüketmeyin.

    Porsiyonlara ayırdığınız etin arasına yağlı kağıt koyabilirsiniz. Bu sayede etler birbirine yapışmaz ve her seferinde dilediğiniz kadar et alıp, kalanlarını dondurabilirsiniz.
  • Kurban eti nasıl ve ne kadar saklanır? Buzlukta ve buzdolabında kurban eti saklama koşulları nedir?

    Buzluktan çıkan bir et, oda sıcaklığında değil, buzdolabında çözdürülmelidir.

    Çözülen etler yeniden dondurulmaz. Bu gıda zehirlenmesi gibi sonuçlar doğurabilir.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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