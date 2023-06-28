Kurban Bayramı ile beraber ülke genelinde birçok kesim gerçekleştirildi ve kilolarca et elde edildi. Şimdi sıra bu etlerin nasıl ve ne kadar saklanabileceği konusuna geldi. Birçok vatandaş, bütün sene yemeklerde kullanmak üzere etleri stokluyor. Ancak etin sağlıklı bir şekilde tüketilmesi için gerekli bazı koşullar bulunuyor. Peki, kurban eti nasıl ve ne kadar saklanır? İşte, detaylar...