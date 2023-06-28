Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı 28 Haziran ile 1 Temmuz günleri arasında büyük bir sevinç ile eda edilecek. Maddi durumu yeterli olan Müslümanlar, gerekli şartları taşıyan hayvanları kurban edecek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklar. Bu bağlamda "Kurban eti neden kokar, nasıl ve kaç saat dinlendirilir?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte kurban etinin kokmasının nedenleri ve kurban eti saklama koşulları hakkında merak edilenler...