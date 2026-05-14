        Haberler Bilgi Ekonomi KURBAN FİYATLARI CANLI KİLO 2026: Büyükbaş ve küçükbaş kurban kilo fiyatı, hisse fiyatı ne kadar?

        Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık pazarlarında hareketlilik hız kazandı. Besiciler 2026 yılına ait büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarını açıklamaya başlarken, illere göre değişen rakamlar da vatandaşların gündemine yerleşti. Artan yem ve bakım maliyetleri fiyatlara yansırken, birçok şehirde geçen yıla göre yükseliş dikkat çekti. Peki 2026 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İşte il il güncel büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 12:46 Güncelleme:
        1

        Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında kurbanlık fiyatları geliyor. Türkiye genelinde kurulan hayvan pazarlarında satışlar başlarken, 2026 yılı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık ücretleri de netleşmeye başladı. Besiciler maliyet artışlarının fiyatlara doğrudan etki ettiğini belirtirken, bazı illerde kurbanlık fiyatlarının geçen seneye göre önemli ölçüde arttığı görüldü. İşte 2026 yılına ait güncel kurbanlık fiyatları ve il il son durum…

        2

        KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

        2026 yılında kurbanlık fiyatları, hem yem maliyetleri hem de genel enflasyon nedeniyle geçtiğimiz yıla göre artış gösterdi. Türkiye genelinde fiyatlar bölgeden bölgeye farklılık gösterse de ortalama rakamlar şu şekilde:

        Geçtiğimiz yıl İstanbul'da ortalama büyükbaş bir hayvan 90 bin ile 250 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlık ise 10 bin ile 25 bin TL arasında satılıyordu. Hisse fiyatlarının bu yıl ise küçükbaşta 18-45 bin TL arasında, büyükbaşlarda ise 140-400 bin TL arasında olması bekleniyor.

        3

        2026 YILI ORTALAMA CANLI KİLO FİYATLARI

        Tosun (Büyükbaş): 510 TL / kg

        Düve / İnek: 475 TL / kg

        Koç (Küçükbaş): 450 TL / kg

        Dişi Koyun: 350 TL / kg

        Bu fiyatlar bölgeye, hayvanın ırkına ve kilosuna göre değişkenlik gösterebilir.

        4

        GÜNCEL 2026 İL İL KURBANLIK FİYATLARI

        Büyükşehirlerde nakliye ve barınma maliyetleri nedeniyle fiyatlar Anadolu'nun iç kesimlerine göre daha yüksek seyrediyor. 2026 yılı için illere göre beklenen fiyat aralıkları şu şekilde:

        İstanbul'da büyükbaş 140.000 - 400.000 TL, küçükbaş 18.000 - 45.000 TL ve 7/1 büyükbaş hisse bedelinin 30.000 - 55.000 TL arasında,

        Ankara'da büyükbaş 110.000 - 350.000 TL, küçükbaş 18.000 - 40.000 TL ve 7/1 büyükbaş hisse bedelinin 28.000 - 50.000 TL arasında,

        İzmir'de büyükbaş 140.000 - 330.000 TL, küçükbaş 18.000 - 45.000 TL ve 7/1 büyükbaş hissesinin 30.000 - 50.000 TL arasında olması bekleniyor.

        Anadolu (Erzurum, Kars) gibi bölgelerde ise büyükbaşların 100.000 - 280.000 TL, küçükbaşların 15.000 - 35.000 TL ve 7 kişilik büyükbaş hissesinin 25.000 - 45.000 TL arasında olması bekleniyor.

        5

        DİYANET AÇIKLADI: KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

        Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 2026 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak belirlendiğini açıkladı.

        Kastamonu'da 9 ay boyunca hamileliğini ailesinden saklayarak tuvalette doğurduğu bebeği poşete sarıp çöp konteynerinin yanına bırakan anne, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. (İHA)

