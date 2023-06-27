Enam Suresi 162. ve 163. Ayet Arapça:

Enam Suresi 162. ve 163. Ayet Okunuşu: "Kul inne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn(âlemîne). Lâ şerîke lehu, ve bi zâlike umirtu ve ene evvelul muslimîn(muslimîne)."

Enam Suresi 162. ve 163. Ayet Anlamı: De ki: “Şüphesiz benim namazım, bütün ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm, Âlemlerin Rabbi Allah içindir.” “O’nun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben müslümanların ilkiyim.”