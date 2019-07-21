Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı yaklaşırken, kurban derilerinin ekonomiye katkısının hatırlatılması gerektiğini vurguladı. Her yıl Kurban Bayramı'nda ortalama 900 bin büyükbaş ve 2 milyonun üzerinde küçükbaş hayvanın kesildiği bilgisini veren Palandöken, deri sanayinin ise 6,5 milyon büyükbaş hayvana ve 60 milyon küçükbaş hayvan derisine ihtiyacının olduğunu ifade etti.

SEKTÖRÜN İHTİYACININ YÜZDE 20'SİNİ KARŞILIYOR

Kurban derilerinin, sektörde ihtiyaç duyulan ham derinin ancak yüzde 20'sini karşıladığına dikkati çeken Palandöken, "Dolayısıyla ham derinin yüzde 80'inin ithalattan sağlandığı bu sektörde, kurban derilerinin önemi çok büyük. Deri işletmeleri derileri işleyerek yerli üreticilerimize, onlar da ayakkabı çanta cüzdan gibi ürünler yaparak yabancı ülkelere satıyor. Böylelikle ülkemize ihracatla birlikte döviz girdisi sağlanıyor. değerlendirmesinde bulundu.

'YERLİ ÜRÜN TERCİH EDİLSİN'

Kaliteli ve yerli bıçak kullanımının, kurbanı ve derisini ziyan etmemek için çok önemli olduğuna işaret eden Palandöken, şunları kaydetti: "Kurbanlar ve derileri kör bıçakla kesilmemeli. Vatandaşların, Uzak Doğu ülkelerinden ithal edilen bıçaklar yerine yerli ve kaliteli bıçakları tercih etmesi gerekir. Bıçakta kalite ve ustalığı, el işçiliği kadar hiçbir üretim veremiyor. Bunun yanı sıra bilinçli kesim, serin bir yer olmak kaydıyla saklama koşulları, 2 saat içinde tuzlama yapılması gibi noktalar da kurbanın ve kurban derisinin ziyan olmamasını sağlayacak. Ayrıca kendini kasap diye tanıtan sahte kasaplar değil, vergisini veren işinin ehli olan kasap esnafımız tercih edilmelidir."

Palandöken, ayrıca Denizli'nin Yatağan Mahallesi, Trabzon'un Sürmene ilçesi gibi ülkenin birçok noktasında bıçak ustalarının ün yaptığını ve bu ürünlerin kalitesinin korunduğunu da vurguladı.