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Kurban kıyması ne zaman çekilir? Kurban eti ne kadar, kaç gün dinlenmeli ve nasıl saklanmalı?

Kurban Bayramı heyecanı tüm hızıyla devam ederken artık kurban etlerini afiyetle yeme zamanı da geldi. Konuyla ilgili olarak kurban kesen vatandaşlar; Kurban kıyması ne zaman çekilir ve nasıl saklanmalıdır sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte, detaylar...

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  • Kurban kıyması ne zaman çekilir? Kurban eti ne kadar, kaç gün dinlenmeli ve nasıl saklanmalı?

    Kurban Bayramı'nda sıra etlerin ne zaman çekileceği, nasıl saklanacağı ve kaç gün dinlendireleceği sorularının yanıtlarına geldi. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızın kurban kestiği bu bayramda tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...
  • Kurban kıyması ne zaman çekilir? Kurban eti ne kadar, kaç gün dinlenmeli ve nasıl saklanmalı?

    KURBAN ETİ KAÇ GÜN DİNLENDİRİLMELİ?

    Etleri büyük parçalar halinde saklamayın. Birer yemeklik olacak şekilde, küçük parçalara ayırarak, temiz buzdolabı poşetine veya yağlı kâğıda sarın ve buzdolabının buzluk kısmında saklayın. Sakatat ve organ etleri, buzdolabında 1-2 gün saklanabilir. Etler kıyma haline getirilirse, saklama süresi kısalır. Kıyma, buzdolabında 1-2 gün, parça et ise 2-3 gün saklanabilir. Çözdürdüğünüz etleri hemen pişirin, tekrar dondurmayın. Çözdürmek istediğiniz eti, oda ısısında, açıkta bırakarak değil, buzdolabının alt bölmesinde çözdürün. Çabuk çözülmesi için eti oda sıcaklığında bekletmek, sağlığımız açısından doğru değildir.
  • Kurban kıyması ne zaman çekilir? Kurban eti ne kadar, kaç gün dinlenmeli ve nasıl saklanmalı?

    KURBAN ETİ KAÇ DERECEDE SAKLANIR?

    Etleri büyük parçalar halinde saklamayın. Birer yemeklik olacak şekilde, küçük parçalara ayırarak, temiz buzdolabı poşetine veya yağlı kâğıda sarın ve buzdolabının buzluk kısmında saklayın. Sakatat ve organ etleri, buzdolabında 1-2 gün saklanabilir. Etler kıyma haline getirilirse, saklama süresi kısalır. Kıyma, buzdolabında 1-2 gün, parça et ise 2-3 gün saklanabilir. Çözdürdüğünüz etleri hemen pişirin, tekrar dondurmayın. Çözdürmek istediğiniz eti, oda ısısında, açıkta bırakarak değil, buzdolabının alt bölmesinde çözdürün. Çabuk çözülmesi için eti oda sıcaklığında bekletmek, sağlığımız açısından doğru değildir.
  • Kurban kıyması ne zaman çekilir? Kurban eti ne kadar, kaç gün dinlenmeli ve nasıl saklanmalı?

    KURBAN ETİ YIKANIR MI?

    Kesimden sonra et koyu kırmızı renktedir. Soğurken ve havalandırılırken et, zamanla arzu edilen canlı kırmızı renge döner. Eti işlemek için doğru zaman bu zamandır. Yani kesimden yaklaşık 3-4 saat sonrasıdır. Eti işlerken kirli yüzeylere karşılaşılırsa bu kısımları yıkanmak yerine kesilmeli. Yıkama hem kirlilik içindeki bakterileri her yere yayar, hem de eti ıslattığı için bakterilerin rahat çoğalması için zemin oluşturur.
  • Kurban kıyması ne zaman çekilir? Kurban eti ne kadar, kaç gün dinlenmeli ve nasıl saklanmalı?

    KURBAN ETİ NE ZAMAN KIYMA ÇEKİLİR?

    Kurban etinden kıyma 1 gün 4 derecelik sıcaklıkta dinlendirilmelidir. Kurban etini çok fazla bekletmek kokuya neden olabileceğinden, bakterinin de oluşmaması için kıyma çektirilmeli ve buzluğa parçalar halinde yerleştirilmelidir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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