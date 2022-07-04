Kurban satıcılarına dolandırıcılık ve sahte para uyarısı

"DAHA ÇOK SAHTE PARA VE TIRNAKÇILIK YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Kurban satıcısı İsmail Tunç, "Bu işi yapan herkes bu tarz yöntemlerle karşı karşıya kalmıştır. Genellikle kalabalık içerisinde ‘Biz paranın bir kısmını verdik’ diyerek parayı az vermeye çalışan çok oldu. Sahte para vermeye çalışan çok oldu. Sahte para konusunda hepimiz zarar gördü. Biz artık görünüşünden anlıyoruz parayı. Daha çok sahte para ve tırnakçılık yapmaya çalışıyorlar" dedi.