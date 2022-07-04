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Kurban satıcılarına dolandırıcılık ve sahte para uyarısı

Kurban Bayramı öncesinde kurban satıcıları ve vatandaşlara Toplum Destekli Polis ekipleri, sahte para konusunda uyarıda bulundu.

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DHA
  • Kurban satıcılarına dolandırıcılık ve sahte para uyarısı

    Kurban Bayramı öncesinde kurban satıcıları ve vatandaşlara Toplum Destekli Polis ekipleri, sahte para konusunda uyarıda bulundu.
  • Kurban satıcılarına dolandırıcılık ve sahte para uyarısı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri Kurban Bayramı öncesinde sahte para ile kurban alışverişi, tırnakçılık, tantana olarak adlandırılan dolandırıcılık yöntemleriyle kurban satıcılarının mağdur olmaması adına harekete geçti. 
  • Kurban satıcılarına dolandırıcılık ve sahte para uyarısı

    Ekipler Sultangazi'deki kurban satış yerinde satıcılara bilgilendirmede bulundu. 
  • Kurban satıcılarına dolandırıcılık ve sahte para uyarısı

    Polis ekipleri satıcılara kullanılan dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili bilgilendirme yaparken, sahte paranın nasıl anlaşılacağını anlattı. 
  • Kurban satıcılarına dolandırıcılık ve sahte para uyarısı

    Ekipler kurban satıcılarına bilgilendirici broşür dağıttı.
  • Kurban satıcılarına dolandırıcılık ve sahte para uyarısı

    "DAHA ÇOK SAHTE PARA VE TIRNAKÇILIK YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

    Kurban satıcısı İsmail Tunç, "Bu işi yapan herkes bu tarz yöntemlerle karşı karşıya kalmıştır. Genellikle kalabalık içerisinde ‘Biz paranın bir kısmını verdik’ diyerek parayı az vermeye çalışan çok oldu. Sahte para vermeye çalışan çok oldu. Sahte para konusunda hepimiz zarar gördü. Biz artık görünüşünden anlıyoruz parayı. Daha çok sahte para ve tırnakçılık yapmaya çalışıyorlar" dedi.
  • Kurban satıcılarına dolandırıcılık ve sahte para uyarısı

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