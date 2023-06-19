KÜÇÜKBAŞ-BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI

“Kurbanlık fiyatlarında coğrafi bölgelerimize göre hatta aynı bölgenin içerisinde bulunan illere göre farklılıklar görülebilir. Şu an itibarıyla genel anlamda kurbanlık vasfına haiz küçükbaş kurbanlıkların canlı baskül kilogram fiyatı 120-150 lira bandındadır. Hayvanın yağlı kuyruklu veya ince uzun kuyruklu olmasına göre bu fiyatlarda farklılık görülebilir. Küçükbaşta canlı hayvan fiyatlarına adet bazında baktığımızda ise 5 bin 500 lira ile 8 bin 500 lira arasında olacağını düşünüyoruz.

Ancak burada da hayvanın cüssesine göre ya da fazla kilolu olmasına göre fiyatlarda farklılık olabileceğini söylemek durumundayız. Sonuç itibarıyla büyükbaş kurbanlık fiyatlarının oldukça yüksek olması vatandaşlarımızı bir hayli zorlayacağından küçükbaş hayvan onlar için çok daha cazip olacaktır.”