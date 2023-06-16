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2023 kurbanlık fiyatları: Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatı ne kadar?

Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, kurbanlık fiyatları gündemi meşgul etmeye başladı. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcısı küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamanın ardından, kurbanlık koç, dana ve koyun fiyatları günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İşte 2023 İstanbul, Ankara, İzmir küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları...

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  • KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Bu yılki küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık koç, keçi, koyun, dana fiyatı belli oldu

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde, kurbanlık fiyatları araştırılmaya devam ediyor. Diyanet İşleri vekaleten kesilecek kurban bedelini açıkladı.  Peki, "Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatı ne kadar, kaç TL?" İşte küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık dana, koç, koyun, keçi fiyatları...
  • KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Bu yılki küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık koç, keçi, koyun, dana fiyatı belli oldu

    2023 KURBANLIK FİYATLARI

    Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, “Şu an itibarıyla genel anlamda kurbanlık vasfına haiz küçükbaş kurbanlıkların canlı baskül kilogram fiyatı 120-150 lira bandındadır. Küçükbaşta canlı hayvan fiyatlarına adet bazında baktığımızda ise 5 bin 500 lira ile 8 bin 500 lira arasında olacağını düşünüyoruz” dedi.
  • KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Bu yılki küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık koç, keçi, koyun, dana fiyatı belli oldu

    KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR? 

    TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Kurban Bayramı’nda küçükbaş kurbanlık arzında bir sıkıntı yaşanmayacağını belirtti. Kurban Bayramı için vatandaşların ihtiyacını giderecek kadar küçükbaş hayvan varlığının mevcut olduğu bilgisini veren Çelik, geçen yıl birçok olumsuzluğa rağmen 2,5 milyon civarında küçükbaş hayvan kesildiğini hatırlatarak, bu bayram da vatandaşların daha çok küçükbaş hayvana yöneleceklerini öngördüğünü söyledi. Çelik, küçükbaş hayvanın büyükbaş hayvana göre daha uygun olacağını ifade ederek, şöyle devam etti:
  • KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Bu yılki küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık koç, keçi, koyun, dana fiyatı belli oldu

    KÜÇÜKBAŞ-BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI

    “Kurbanlık fiyatlarında coğrafi bölgelerimize göre hatta aynı bölgenin içerisinde bulunan illere göre farklılıklar görülebilir. Şu an itibarıyla genel anlamda kurbanlık vasfına haiz küçükbaş kurbanlıkların canlı baskül kilogram fiyatı 120-150 lira bandındadır. Hayvanın yağlı kuyruklu veya ince uzun kuyruklu olmasına göre bu fiyatlarda farklılık görülebilir. Küçükbaşta canlı hayvan fiyatlarına adet bazında baktığımızda ise 5 bin 500 lira ile 8 bin 500 lira arasında olacağını düşünüyoruz. 
  • KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Bu yılki küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık koç, keçi, koyun, dana fiyatı belli oldu

    Ancak burada da hayvanın cüssesine göre ya da fazla kilolu olmasına göre fiyatlarda farklılık olabileceğini söylemek durumundayız. Sonuç itibarıyla büyükbaş kurbanlık fiyatlarının oldukça yüksek olması vatandaşlarımızı bir hayli zorlayacağından küçükbaş hayvan onlar için çok daha cazip olacaktır.”
  • KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Bu yılki küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık koç, keçi, koyun, dana fiyatı belli oldu

    VEKALETLE KURBAN KESİM FİYATI NE KADAR? 

    Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 2023 yılında kurbanlarını Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) organizasyonuyla vekaleten kestirecek vatandaşlar için yurt içi ve yurt dışı fiyatlarını açıkladı.
  • KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Bu yılki küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık koç, keçi, koyun, dana fiyatı belli oldu

    Buna göre Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla vekalet yoluyla kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar için; yurt içinde vekaletle kurban kesim bedeli 5 bin 950 lira, yurt dışında vekaletle kurban kesim bedeli ise 2 bin 750 Türk Lirası olarak belirlendi.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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