Kurbanlık fiyatları ne zaman belli olacak? Soruları Müslüman vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. İslamiyette vacip olan kurban kesme ibadeti bu yıl da Müslüman vatandaşlar tarafından idrak edilecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte

ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefesi 10 Ağustos Cumartesi gününe geliyor.

Kurban Bayramı 1. gün: 11 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 2. gün: 12 Ağustos Pazartesi

Kurban Bayramı 3. gün: 13 Ağustos Salı

Kurban Bayramı 4. gün: 14 Ağustos Çarşamba

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı'nın 9 gün tatil ilan edilmesinin ardından Kurban Bayramı için de 9 gün bayram tatili olması bekleniyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan henüz kesin bir açıklama gelmedi...

KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Kurbanlık fiyatları ile ilgili henüz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bir açıklama gelmedi. Vatandaşların merakla beklediği açıklamanın Temmuz ayı içerisinde yapılması bekleniyor.