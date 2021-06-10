DHA

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Gümüşhane- Erzincan yolunun Pöske Dağı mevkisinde meydana geldi. İ.B. yönetimindeki kurbanlık yüklü 24 AAN 962 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sürücü İ.B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada 17 hayvanın da öldüğü tespit edildi. Kaza sonrası araçta bulunan ve yaralanan diğer hayvanlar ise Kelkit ilçesinden gelen kasaplar tarafından kesilerek, telef olmaktan kurtarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.