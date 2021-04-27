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Kurdukları kooperatifle ihtiyaç sahibi kadınlara umut kapısı oldular

Trabzon'da Zeynep Bala'nın kurduğu kooperatif bünyesinde hediyelik eşya, anahtarlık, bez çanta, maske ve çeşitli makrome ürünleri gibi el işleri üreten kadınlar aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kurdukları kooperatifle ihtiyaç sahibi kadınlara umut kapısı oldular
AA

36 yaşındaki Zeynep Bala, evlerinde el işi yapan kadınların emeklerinin hak ettiği değeri bulması için kendisine destek veren 6 girişimci kadınla Sınırlı Sorumlu Birlik Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu.Şubat ayında faaliyete başlayan kooperatif bünyesinde 35 ev hanımının bir kısmı evinde, bir kısmı da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu kurslarında ürettikleri hediyelik eşya, anahtarlık, bez çanta, kalemlik, maske, çeşitli makrome ürünleri, toka ve organizasyon keseleri gibi ürünleri tüketiciyle buluşturuluyor.

Ailelerinin maddi durumu iyi olmayan üniversite öğrencisi bazı genç kızlar da yaptıkları el işlerini kooperatif aracılığıyla satarak eğitim ihtiyaçlarını karşılıyor.4 çocuk annesi Zeynep Bala, AA muhabirine, kooperatifin şubat ayında kurulmasına rağmen temellerini 5 yıl önce attıklarını söyledi.

Aktif siyasetin içinde yer aldığını, bu dönemde birçok ihtiyaç sahibi kadınla bir araya gelme fırsat olduğunu anlatan Bala, "Bunların bir çoğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yardım alan kadınlarımızdı. Devletimiz, kadınlarımıza çok güzel destek verip yardımcı oluyor ancak bir şekilde bu insanların üretime katılması gerektiğini düşünerek, kadınlar için bir şeyler yapmak istedim." dedi.

Bala, ihtiyaç sahibi kadınlara balık vermek yerine balık tutmayı öğretmeye çalıştıklarını belirterek, "Yıllardır ev tekstili üzerine çalışarak üretime katkı sağlamaya çalışıyorum. Bu kapsamda onlara bildiğim en iyi şeyi öğretmeye karar verdim. Kadınların birçoğu evde bakmakla yükümlü oldukları yaşlısı, çocuğu ve hastası olduğu için dışarı çıkamıyordu, onlar gelemeyince biz onların evlerine gittik. İlk olarak 5 makine ile başladık. Makineleri, kadınların evlerine götürdük. Ürünleri nasıl yapacaklarını öğretmekle işe başladık." diye konuştu.

- "Yerel esnafımız bizlere sahip çıktı"

Kadınlara ilk olarak bez çanta dikimini öğrettiklerini aktaran Bala, şöyle devam etti:"Kooperatifi kurmadan önce pazar oluşturmaya çalıştık. Ürünlerimizin elimizde kalmaması için satış yapabileceğimiz alanlar oluşturmayı hedefledik. Bu konuda yerel esnafımız bizlere sahip çıktı. Hepsine teşekkür ediyoruz, bize mağazalarını, dükkan ve marketlerini açtılar. Onlardan aldığımız siparişlerle kadınlarımız evde üretim yaparak maddi gelir elde etti. 5 makine ile başladığımız işte şu anda 20 kadına evlerinde istihdam sağlıyoruz, 15 kadınımız da atölyelerde yaptıkları çalışmalarla kooperatifimize destek veriyor."

Bala, kooperatifi kurduktan kısa bir süre sonra Ticaret Bakanlığının KOOP-DES (Kooperatiflerin Desteklenmesi) Programına başvurduklarını ifade ederek, aldıkları yüzde 75 hibe desteğiyle önümüzdeki günlerde kendi atölyelerini kurmayı planladıklarını kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına da sıfır atıkla ilgili bir proje yazdıklarını, onun da onaylanmasını beklediklerini belirten Bala, "Ortahisar Belediyesi, Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü, Trabzon İş Kurumu ve Ortahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu projelerimizin ortaklarımızdan oldu. Özellikle sıfır atık konusunda okullara giderek öğrencilere hem eğitim veriyoruz hem de çeşitli aktivitelerle ürettiğimiz çantalarımızla etkinlikler düzenliyoruz." dedi.

Bala, kendilerine her zaman destek olan AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ile girişimci kadınlara teşekkür ederek, üreterek, kendisine ve ailesine destek vermek isteyen tüm kadınları kooperatife beklediklerini sözlerine ekledi.

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