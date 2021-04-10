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Covid-19 aşılarının daha adil dağıtılması çağrısında bulunan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ülkeler arasında aşılanma programlarında uçurum olduğunu söyledi. BBC'nin aktardığı haberde, DSÖ Genel Direktörü olarak görev yapan Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı konferansta şu sözlere yer verdi:

"Yüksek gelirli ülkelerde ortalama olarak, neredeyse dört kişiden biri Covid-19 aşısı alırken, düşük gelirli ülkelerde bunun sadece 500'den fazla kişi’’ olduğunu belirtti.

Bilindiği gibi DSÖ, gelir düzeyine bakılmaksızın koronavirüs aşılarını erişebilir kılmayı sağlayan Covax programının yaratıcılarından. Program, 100 ülkeye 100 milyon doz yoluyla yola çıkmıştı ancak güncel olarak 38 milyondan fazla doz verilebildi.

Düşük gelirli ülkeler için Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla başlatılan Covax planı dışında kendi aşı programlarını ve anlaşmalarını yapan ülkeleri eleştiren Tedros, bu durumun aşı eşitsizliğini körüklediğini belirtiyor.

Özellikle vurguladığı kavramlardan biri de ''aşı istifleme'' meselesi. Ülkeler arası aşı tedariğinde ve aşı diplomasisinde yaşanan bu durumu: ‘‘Dünya felaket ahlaki bir başarısızlıkla karşı karşıya’’ diyerek değerlendiren Tedros, önce ben anlayışının kendini yenilgiye uğratacağını ve pandemiyi uzatmaya hizmet edeceğini bildiriyor.