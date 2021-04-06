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“Küresel Değer Zincirleri Sohbetleri” webinarı yapıldı

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve AmCham Türkiye iş birliğiyle düzenlenen “Küresel Değer Zincirleri Sohbetleri – Yatırım Perspektifi” webinarında, Türkiye’nin yatırım çekiciliği ve çok uluslu şirketlere sunduğu avantajlar küresel değer zincirlerindeki son gelişmeler etrafında ele alındı

“Küresel Değer Zincirleri Sohbetleri” webinarı yapıldı
HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) iş birliğiyle, ABD Ticaret Odası’nın desteği ile hayata geçirilen “Küresel Değer Zincirleri Sohbetleri” webinar serisinin ilki ‘Yatırım Perspektifi’ ana başlığında 5 Nisan 2021 tarihinde yaklaşık 100 uluslararası şirket ve yatırımcının katılımıyla gerçekleşti.

Webinarda Türkiye’nin yatırım çekiciliği ve çok uluslu şirketlere sunduğu avantajlar küresel değer zincirlerindeki son gelişmeler etrafında ele alınırken, yeni yatırımlar için Ekonomi Reform Paketi kapsamında da vurgu yapılan çevik ve pratik teşvik mekanizmalarına ve mevcut yatırımcılar için en iyi uygulamalara odaklanıldı.

“Küresel Değer Zincirleri Sohbetleri – Yatırım Perspektifi” webinarı; T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet İhsan Erdem, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez ve AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Vekili, General Electric Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy'un açılış konuşmalarıyla başladı.

Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Yazarı Didem Eryar Ünlü’nün moderatörlüğünü üstlendiği panelde, BBVA Araştırma Büyük Veri Bölüm Başkanı Alvaro Ortiz, Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı Dave Johnston, Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz ve ODTÜ Teknokent CEO’su Serdar Alemdar konuşmacı oldular.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet İhsan Erdem yaptığı konuşmada, “Önümüzdeki dönemde, şirketlerin tedarik zincirlerine yönelik bölgeselleşme ve çeşitlendirme stratejileri doğrultusunda, yerel endüstriyel kümelenmeyi geliştirmeye daha fazla odaklanacağız. Böylece ağımızı güçlendirerek daha dirençli ve dinamik bir üretim kapasitesi inşa edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Pandemi sürecinde tüketim malları tarafında hiçbir sıkıntı yaşamayan Türkiye ekonomisinin bu dönemde ne kadar dirençli olduğunu gösterdiğini belirten T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, “Ülkemiz, çok uluslu şirketler için güvenilir olan endüstri kültürü ile global değer zincirlerindeki yerini güçlendiriyor. Yenilenebilir enerji üretimi teknolojileri, petrokimyasallar, kimyasal ürünler, tıbbi ürünler, biyoteknoloji ve nanoteknoloji yatırımları, savunma sistemleri, hava aracı ve uzay teknolojileri, bilgi ve telekomünikasyon teknolojilerinin yatırımcılar için çekici olan yatırım alanları olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“AmCham Türkiye olarak Türkiye’yi global pazarlara taşıyan güç olma ana hedefimiz kapsamında hayata geçirdiğimiz Küresel Değer Zincirleri Sohbetleri webinar serimizin ilkini yoğun bir ilgiyle gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Etkinliğimizde iş insanlarına uluslararası ticaret ve yatırım ağlarında devam eden gelişmeler çerçevesinde ülkemizin yatırım çekiciliği ve teşvik mekanizmaları hakkında bilgi ve uzmanlarla etkileşim fırsatı sunduk” diyen AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Vekili, General Electric Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy şunları söyledi: “Çok uluslu şirketler, tedarik zincirlerinin aksamaya uğramasıyla birlikte denizaşırı üretim faaliyetlerini yeniden konumlandırmak ve tedarikçilerini kaynak ve hedef pazarlara yakın bir şekilde güvence altına almak için alternatif lokasyonlar arıyorlar. Üretim kabiliyetleri, vasıflı ve rekabetçi işgücü, AB ve MENA pazarlarına yakınlığı ve uluslararası serbest ticaret ağları ile Türkiye, ABD şirketlerinin tedarik zinciri ağlarını çeşitlendirmesi ve güvence altına alması için cazip bir ülke olarak öne çıkıyor.”

“Küresel Değer Zinciri Sohbetleri” serisi kapsamında gelecek aylarda gerçekleştirilecek webinarlar; sırasıyla “Bölgesel Ticari İlişkiler”, “Yeşil Mutabakat” ve “Vergi Mekanizması” konularına odaklanacak.

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