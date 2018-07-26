Petrol ve doğalgaz sektörüne 2016'da 649 milyar dolar, enerji verimliliği alanına ise 231 milyar dolar harcandı. Aynı dönemde nükleer enerjiye 26 milyar dolar yatırım yapıldı.
Geçen yıl dünya genelinde 716 milyar dolar ile en büyük yatırım petrol ve doğalgaz alanında gerçekleştirildi. Bu iki alanı, 447 milyar dolarla elektrik üretim sektörü izledi. Elektrik iletim ve dağıtım alanına ise 303 milyar dolar yatırıldı.
Enerji verimliliğine 236 milyar dolar yatırım yapılırken, kömür madenciliği ve altyapı çalışmaları için 79 milyar dolar harcandı. Ayrıca, ulaştırma ve ısınma sektöründeki yenilebilir enerji yatırımları 20 milyar dolara ulaştı.
Böylelikle küresel enerji sektörüne yapılan yatırım tutarı 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 2 azalarak yaklaşık 1 trilyon 801 milyar dolara düştü. Bu azalışta nükleer enerji sektörüne yapılan yatırımlardaki gerileme etkili oldu. Ayrıca, enerji teknolojilerinde maliyetlerin düşmesi de yapılan toplam yatırım tutarını aşağı çekti.
FOSİL KAYNAKLARA YATIRIM AZALACAK
IEA'nın Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu'na göre, 2030'a kadar fosil kaynaklara yapılacak yatırımlar yüzde 40 azalacak.
Enerji yatırımları içinde elektriğin payı gelecek dönemde de artmaya devam edecek. Buna ek olarak elektrikli araç sektöründe önemli büyüme görülecek.
Rapora göre, geçen yıl satılan araçların yüzde 1,3'ü elektrikli araçlardan oluştu. Dünya genelinde 2017'de yaklaşık 1,1 milyon elektrikli araba satıldı. Bu sayının 2030'a kadar yüzde 33 artması bekleniyor.
Öte yandan, enerji sektöründe Ar-Ge yatırımları 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 27 milyar dolara ulaştı. Bu artışta düşük karbon teknolojilerine yapılan yatırımlar etkili oldu.
Rapora göre, 2017'de dünya genelinde ülkeler yatırımlarının yüzde 0,1'ini Ar-Ge çalışmalarına aktardı.
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