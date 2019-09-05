Dünya gıda fiyatları, şeker, buğday ve mısır fiyatlarındaki sert düşüşün etkisiyle Ağustos'ta art arda üçüncü ayda da gerileme kaydetti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker

fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Ağustos'ta ortalama 169.8 değerini aldı.

HUBUBAT ÜRETİM TAHMİNİ YÜKSELDİ

Daha önce 170.9 olarak açıklanan Temmuz ayı verisi 171.7'ye revize edildi. FAO, 2019-2020 dünya hububat üretim tahminini yaklaşık 23 milyon ton artırarak 2.708 milyar tona yükseltti. Bu tahmin 2018'deki dünya hububat üretiminin yaklaşık 55.4 milyon ton üzerinde yer alıyor. FAO hububat fiyat endeksi, mısır başta olmak üzere buğday ve ana öğütülmüş tahıl fiyatlarındaki büyük düşüşler nedeniyle bir önceki aya göre yüzde 6.4 geriledi. Buna karşılık, pirinç fiyatları yükseldi.

ŞEKER FİYATLARINDA YÜZDE 4 GERİLEME

FAO, şeker fiyatlarının Ağustos ayında "büyük ölçüde şeker ihracatını teşvik etme eğiliminde olan Brezilya realindeki zayıf seyrin etkisiyle yüzde 4 düştüğünü belirtti. FAO 2019 dünya buğday üretim tahminini 767 milyon ton olarak açıkladı. Tahmin Temmuz ayındaki tahminin 4 milyon ton altında yer alıyor.