Uluslararası LNG İthalatçıları Birliğinin yayımladığı rapordan derlenen bilgilere göre, geçen yıl dünyada 42 ülke LNG ithal ederken, 20 ülke de LNG ihracatı yaptı.
Geçen yıl toplam LNG ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak 313,8 milyon tona ulaştı. Söz konusu ticaretin 99,3 milyon tonu kısa dönemli sözleşme ve spot sözleşmelerle gerçekleşti.
Küresel LNG talebinin yüzde 76'sı Asya kıtasındaki ülkelerden geldi.
Bu dönemde Katar en çok LNG ihraç eden ülke oldu. Katar'ı Avustralya, Malezya ve ABD izledi.
Asya ülkelerinin 2018'de ithal ettiği LNG miktarı da bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 238,6 milyon tona ulaştı.
Japonya 82,5 milyon tonla küresel piyasanın en büyük ithalatçısı oldu. Bu ülkeyi 54 milyon tonla Çin izledi.
Çin'in hükümet politikası olarak belirlediği temiz hava sahasına erişim için kömürden doğal gaza yönelmesi de bu ithalat artışında etkili oldu.
Küresel piyasanın üçüncü büyük LNG ithalatçısı Güney Kore'de ise tüketim yüzde 16,2 büyüdü. Güney Kore'deki tüketim artışında nükleer ve kömür santrallerinin kapatılması etkili oldu.
TÜRKİYE AVRUPA'DA İKİNCİ SIRADA
Avrupa'da LNG ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6,4 artışla 48,9 milyon tona yükseldi. Kıtada en fazla LNG ithal eden ülke 10,8 milyon ton ile İspanya oldu.
Türkiye ise 2018'de İspanya'nın ardından 8,3 milyon tonla Avrupa'da en fazla LNG ithal eden ikinci ülke oldu. Türkiye’yi Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık izledi.
Türkiye geçen yıl 3,44 milyon ton Cezayir’den ve 1,53 milyon ton Nijerya’dan LNG ithal etti. LNG alınan diğer ülkeler ise Ekvator Ginesi, Angola, Norveç, Mısır, ABD ile Trinidad ve Tobago olarak kayıtlara geçti.
Türkiye’de 5,9 milyon ton kapasiteli Marmara Ereğlisi LNG Terminali ve 4,4 milyon ton kapasiteli Egegaz LNG terminali olmak üzere iki adet LNG terminali bulunuyor. Ayrıca İzmir Aliağa ve Hatay Dörtyol’da birer yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma terminali aktif olarak kullanılıyor.
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