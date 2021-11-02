Küresel Metan İttifakı'na 100'den fazla ülke imza attı 0:00 / 0:00

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Küresel Metan İttifakı'nın resmi açılışı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) yapıldı.

Küresel metan emisyonlarının yüzde 46'sından sorumlu 100'den fazla ülke, ABD liderliğinde eylülde ilan edilen ittifaka imza atmış oldu.

Küresel gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 70'ini temsil eden bu ülkeler, küresel metan gazı emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 30 azaltmayı hedefliyor.

Bu ülkeler arasında ABD, İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam, Endonezya, Irak, Japonya, Pakistan, Meksika, Kanada, Arjantin, Brezilya ve Nijerya da yer alıyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük metan emisyonu salımı yapan dört ülkesi Çin, Rusya, Hindistan ve Avustralya ittifaka imza atmadı.

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry, yaptığı konuşmada, metan emisyonlarını azaltmanın küresel sıcaklık artışını 2050'ye kadar 0,2 derece azaltacağını belirterek, "Metan emisyonlarının azaltılması için ​​​​​​​100'ün üzerinde ülke 300 milyon dolardan fazla finansal destek sağlayacak. Küresel sıcaklık artışını azaltma konusunda ülkelerin sunduğu bu başarıdan ABD ve AB olarak gurur duyuyoruz." dedi.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da ittifakı "tarihi bir an" olarak tanımlayarak, "Eğer 10 yıl içinde bu ittifakı hayata geçirirsek, dünyadaki tüm arabalar, kamyonlar, uçaklar ve gemiler sıfır emisyon teknolojileriyle donatılmış olacak." dedi.

METAN EMİSYONLARI TARIM, ENERJİ VE ATIK SEKTÖRLERİNDEN KAYNAKLANIYOR

Toplam küresel metan gazı emisyonlarının yüzde 40'ı tarım, yüzde 35'i enerji ve yüzde 20'si atık sektöründen kaynaklanıyor.

Ülkelerin koyduğu hedeflere ulaşması halinde küresel sıcaklık artışının 2050'ye kadar 0,2 derece azalabileceği hesaplanıyor.

Küresel Metan İttifakı, metan emisyonlarını 2030'da 2020 seviyesine göre yüzde 30 azaltma hedefini benimseyen ilk uluslararası anlaşma olarak öne çıkıyor.

Öte yandan ittifak, tarım ve madencilik sektöründen kaynaklanan metan emisyonlarının azaltılmasına yönelik iddialı hedefler içermemesi nedeniyle çevre kuruluşları tarafından eleştiriliyor.

TÜRKİYE DAHİL 40'I AŞKIN ÜLKEDEN TEMİZ ENERJİ PLANINA DESTEK

Temiz enerjinin dünyanın her yerinde erişilebilir ve uygun maliyetli olmasını sağlamak amacıyla İngiltere liderliğinde oluşturulan uluslararası plana, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 40'ın üzerinde ülke destek verdi.

İngiliz hükümeti plan kapsamında, dünyada 20 milyon yeni istihdam oluşturulabileceğini, gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerde 16 trilyon dolarlık yatırım yaratabileceğini öngörüyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nın (COP26) ikinci gününde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Temiz Teknoloji İnovasyonlarını ve Yayılımını Hızlandırma" başlıklı toplantıda, uluslararası bir plan olarak tasarlanan Glasgow Atılım Gündemi (Glasgow Breakthrough Agenda) tanıtıldı.

Aralarında Türkiye, ABD, İngiltere, Hindistan, Kanada, Çin, Mısır, Avrupa Birliği, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya'nın aralarında bulunduğu 40'ın üzerinde ülke, Glasgow Atılım Gündemi'ni imza koyarak destek verdi.

Temiz enerji teknolojilerinin 2030'a kadar tüm dünyada herkes için erişilebilir ve düşük maliyetli olmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Glasgow Atılım Gündemi kapsamında küresel emisyonların yüzde 50'sinde sorumlu olan 5 sektörde dönüşüm ana hedef olarak belirlendi.

Bu kapsamda, temiz kaynaklardan elektrik üretiminin her ülkede uygun maliyetli ve güvenilir şekilde sağlanması, ulaştırma sektöründe sıfır emisyon araçlarının kullanılması, çelik sektörünün sıfır emisyona yaklaşması, düşük karbonlu hidrojen üretiminin 2030'a kadar uygun maliyetli hale getirilmesi ve iklime dirençli bir tarım sektörünün oluşturulması sağlanacak. Söz konusu sektörlerdeki planların hayata geçmesiyle gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 4 artabileceği hesaplanıyor.

Atılıma destek veren ülkeler aynı zamanda 2022'de her sektörde sağlanan aşamayı görüşmek üzere bir araya gelecek ve bu gelişmelere ilişkin Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yıllık rapor hazırlanacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca İngiltere ve Hindistan liderliğinde oluşturulan "Yeşil Şebekeler Girişimi - Tek Güneş Tek Dünya Tek Şebeke" girişimi tanıtıldı. Kıtaların ve ülkelerin enterkonekte şekilde temiz enerji kaynaklarından üretilen elektriğe erişimini sağlamayı amaçlayan girişime, 80'den fazla ülke destek verdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, toplantıda yaptığı konuşmada, temiz enerji teknolojilerini uygun fiyatlı, erişilebilir ve çekici hale getirmeyi amaçladığını belirterek, "Temiz enerjiyi şu anda en kirletici sektörlerde tercih edilir hale getirerek dünyanın her yerinde emisyonları azaltabiliriz." dedi.