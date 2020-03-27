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Moody’s: Küresel otomotiv satışları yüzde 14 azalacak

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, küresel otomotiv satışlarının koronavirüs salgını nedeniyle düşeceği yönünde bir tahmin paylaştı. Yapılan açıklamada, daha önce 2020 yılında yüzde 2.5 seviyesinde azalmasının beklendiği, son dönemdeki gelişmelerle birlikte bu azalış beklentisini yüzde 14 olarak revize edildiği belirtildi

Küresel otomotiv pazarı
AA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, koronavirüs (Kovid -19 ) salgını nedeniyle küresel otomotiv satışlarının 2020 yılında yüzde 14 azalmasının beklendiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, küresel otomotiv satışlarının daha önce 2020 yılında yüzde 2.5 seviyesinde azalmasının beklendiği, son dönemdeki gelişmelerle birlikte bu azalış beklentisini yüzde 14 olarak revize edildiği belirtildi.

Açıklamada, otomotiv sektöründe satışların toparlanmasının koronavirüs salgınının ileri dönemdeki görünümüne bağlı olduğu belirtilirken, 2021 yılında satışlarda toparlanmanın görülebileceği kaydedildi.

ABD’de bu yıl otomobil satışlarının yüzde 15 azalmasının öngörüldüğü açıklamada, Japonya’da ise azalışın yüzde 8 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Batı Avrupa’da otomotiv satışlarının bu yıl yüzde 21, Çin’de ise yüzde 10 seviyesinde azalmasının beklendiği vurgulandı.

Moody’s Kıdemli Başkanı Falk Frey,, “Küresel otomobil satışlarının 2020 yılında yüzde 14 azalmasını bekliyoruz. Bu bizim 2020 yılı için şubat ayında yaptığımız yüzde 2.5 seviyesindeki daralma tahminimizden çok daha sert bir düşüş. Bu daralma beklentisi büyük oranda koronavirüs nedeniyle tüketim talebindeki daralmadan kaynaklanıyor" diye konuştu.

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