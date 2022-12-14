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Haberler Enerji Küresel petrol arzı kasımda azaldı
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OPEC'in ham petrol üretimi kasımda 29 milyon 20 bin varile düştü

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin, kasımda bir önceki aya göre günlük 190 bin varil azalarak 101 milyon 730 bin varile gerilediğini bildirdi

Küresel petrol arzı kasımda azaldı
AA

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) kasım ayına ilişkin Petrol Piyasası Raporu'na göre, OPEC'in ham petrol üretimi kasımda bir önceki aya göre günlük 770 bin varil azalarak 29 milyon 20 bin varile düştü.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 330 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük 34 milyon 350 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde önceki aya göre günlük yaklaşık 630 bin varil artarak 67 milyon 380 bin varil oldu.

Böylece küresel petrol üretimi kasımda, 5 aylık yükseliş trendini kırarak, günlük 190 bin varil azalışla 101 milyon 730 bin varil seviyesinde kaldı. Üretimdeki düşüşte, Suudi Arabistan başta olmak üzere bazı Körfez ülkelerinin OPEC+ grubunun üretim hedefleri doğrultusunda arz kesintisine gitmesi etkili oldu.

KÜRESEL PETROL TALEBİ

IEA, resesyon beklentisine ve Avrupa'daki enerji krizine rağmen talep verilerinin güçlü kaldığına işaret ederek küresel petrol talebine ilişkin artış öngörüsünü bu yıl için günlük 140 bin varil, gelecek yıl için 100 bin olacak şekilde yukarı yönlü revize etti.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen seneye kıyasla günlük bazda yaklaşık 2 milyon 300 bin varil artarak 99 milyon 930 bin varile ulaşması bekleniyor.

Talebin gelecek yıl ise yaklaşık 1 milyon 700 bin varil daha artarak 101 milyon 640 bin varile ulaşması öngörülüyor.

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