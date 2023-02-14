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Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Küresel pay piyasalarında dün pozitif bir seyir izlenmesinin ardından bugün ABD'de açıklanacak ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
AA

ABD'de güçlü istihdam verileri sonrası para politikalarına ilişkin artan belirsizliklerin, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verileri ile büyük ölçüde giderilmesi bekleniyor.

Ülkede son açıklanan aralık ayı enflasyon verileri, yıllık bazda yüzde 6,5 ile yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti. TÜFE'deki yıllık artışın ocakta yüzde 6,2'ye yavaşlaması beklenirken, endeksteki aylık artışın yüzde 0,4 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Veri öncesi piyasa fiyatlamalarında Fed'in mart ayı toplantısında faizleri 25 baz puan artırmasına yüzde 88 ihtimal veriliyor. Ekonomide istenen soğumanın gerçekleşmediğine işaret eden güçlü istihdam verilerinin ardından fiyatlamalara giren 50 baz puanlık faiz artırımı ise yüzde 12 ile zayıf bir olasılık olarak görülüyor. Buna karşın tahminlerin üzerinde gelen bir TÜFE verisinin Fed'in daha güçlü faiz artırımına başvuracağı beklentilerini destekleyeceği belirtiliyor.

Dün ABD'de New York Fed tarafından yayımlanan Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları, gelecek 12 ay için enflasyon beklentisinin ocakta değişmeyerek yüzde 5 olduğunu ortaya koydu.

Verinin ardından dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 1,11, S&P 500 endeksi yüzde 1,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,48 değer kazandı. Dolar endeksi dün yüzde 0,3 gerilemesinin ardından bugün de yüzde 0,2'lik düşüşle 103,1'e indi. ABD'nin endeks vadeli kontratları yeni güne hafif satıcılı başladı.

AVRUPA'DA ALICILI SEYİR

Avrupa tarafında, ekonomik büyümeye ilişkin pozitif açıklamalar ve merkez bankaları adımlarına ilişkin daha fazla netlik bekleyen yatırımcıların iyimser tarafta pozisyon alması ile pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi.

Avrupa Komisyonu, dün yaptığı açıklamada, Euro Bölgesi'nde büyümenin bu yıl muhtemelen beklenenden daha güçlü olacağını, enflasyonun ise en son yapılan tahminlerden daha düşük gerçekleşeceğini bildirdi. Öte yandan Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Belçika ile Avrupa Yatırım Bankası (EIB) teknoloji şirketlerini desteklemek üzere toplam 3 milyar 750 milyon euroluk fon kurduğunu duyurdu.

Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,58, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 değer kazandı. Euro/dolar paritesi dün yüzde 0,4 yükselmesinin ardından bugün de yüzde 0,1'lik artışla 1,0740'ta dengelendi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise yeni güne kararsız başladı.

ASYA PİYASALARI KARIŞIK SEYİR İLE BAŞLADI

Asya tarafında, Japonya hükümeti akademisyen Kazuo Ueda'yı bir sonraki merkez bankası başkanı olarak seçti. Ülkede mevcut politika aktörleri arasında yer almaması nedeniyle, hemen olmasa da zaman içinde ultra gevşek para politikalarından geri adım atmasına yüksek ihtimal verilen Ueda'nın, 8 Nisan'dan itibaren göreve başlaması bekleniyor.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi geçen yılın 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 0,6 ile beklentilerin altında büyüdü. Ülkede sanayi üretimi de geçen yılın aralık ayında yüzde 0,3 ile tahminlerin üzerinde arttı.

Bu gelişmelerle Asya borsalarında yeni günün karışık seyirle başladığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,6 yükseldi, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Yurt içinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Borsa İstanbul'da pay ve vadeli işlem piyasaları dün de işleme kapalıydı. Dolar/TL ise dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,06 artışla 18,8454'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,8490'dan işlem görüyor.

Dün açıklanan verilere göre, Türkiye'de cari işlemler açığı geçen yılın aralık ayında 5 milyar 910 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Cari işlemler hesabı geçen yılın tamamında ise 48,8 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde açık verdi.

Analistler, Fed'in şu ana kadarki faiz artırım adımlarının, enflasyonu dizginlemede ne kadar etkili olduğuna dair önemli bir ipucu verecek ABD'nin enflasyon verileri öncesi pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün ayrıca Euro Bölgesi'nde büyüme ve İngiltere'de işsizlik oranı verilerinin de takip edileceğini aktaran analistler, yurt içinde ise Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

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