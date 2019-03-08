Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) küresel büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etmesinin ardından dün de Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 2019'a ilişkin büyüme beklentisini yüzde 1,7'den yüzde 1,1'e düşürmesi, ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin artmasına neden oldu.

Ayrıca ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine yönelik belirsizlik devam ederken, Avrupa ülkelerinin, ABD'nin otomotive yönelik yaptırımlarına karşı hamle hazırlığında olduğu haberleri de yatırımcıların tedirginliğini artıran faktörlerden biri olarak öne çıktı.

Bu gelişmelerle ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,78, S&P 500 endeksi yüzde 0,81 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,13 değer kaybetti. Dolar endeksi ise dün azalan risk iştahı ile analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 97,2 seviyesini aşarak önceki kapanışa göre yüzde 0,82 artışla 97,7'den günü tamamladı.

Avrupa tarafında, dün ECB'nin beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın yeni varlık alım programının eylülde başlayacağını ve Mart 2021’de sona ereceğini açıklaması sonrası avro hızlı bir şekilde değer kaybetti. ECB Başkanı Mario Draghi, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında, faiz oranlarının en az 2019 sonuna kadar ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalacağını belirterek, varlık alım programı kapsamında vadesi dolan menkul kıymetlerden gelecek ana para ödemelerini yeniden yatırıma dönüştürmeye devam edeceklerini söyledi. Yeni varlık alım programı ile ilgili çok fazla rakamsal detay vermeyen Draghi, sağlanacak yeni kredi imkanının banka kredi koşullarına yardımcı olacağını ve para politikası geçişine katkı sağlayacağını ifade etti.

Bu gelişmelerle avro/dolar paritesi dün yüzde 1,15 azalışla 1,1181'e gerilerken, ECB'nin genişlemeci politikasından destek bulması beklenen pay piyasalarında ise azalan küresel risk iştahı ile satıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,60, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti.

Devam eden ticaret savaşı endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin risklerin bugün Çin'de açıklanan dış ticaret verileri ile artması, Asya borsalarında satışların güçlenmesine neden oldu. Çin'in dış ticaret fazlası, şubatta 26,2 milyar dolar beklenirken, ihracattaki sert düşüşün etkisi ile 4,1 milyar dolara geriledi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3,4 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün özellikle günün ikinci yarısında dünya borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 azalışla 102.283 puandan tamamladı. Dün uluslararası piyasada değerlenen dolara paralel günü yüzde 0,7 artışla 5,4717'den tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,4620 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 102.500 puanın altında kaldığı sürece düşüş eğiliminin devam edebileceğini ve sırasıyla 100.700 ve 99.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ocak ayı fabrika siparişleri

16.30 ABD, ocak ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

16.30 ABD, şubat ayı istihdam raporu