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Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalar, ABD'de yavaşlama eğilimine giren iş gücü piyasasıyla yön arayışına girerken, bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı
AA

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların ülke ekonomisine etkilerine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Analistler, bu hafta açıklanan verilerde iş gücü piyasasındaki soğumaya yönelik işaretlerin güçlendiğini kaydederek, yatırımcıların istihdamdaki yavaşlamanın şiddetine odaklandığını ifade etti.

Son verilerin ardından ABD ekonomisinde beklenenden daha sert bir yavaşlama ihtimalinin yatırımcıları tedirgin ettiğine dikkati çeken analistler, piyasa beklentilerinin tarım dışı istihdamın martta 230 bin civarında artması yönünde olduğunu bildirdi. Tarım dışı istihdam şubatta 311 bin kişi artmıştı.

ABD'de dün açıklanan verilere göre ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 1 Nisan ile biten haftada 228 bine çıkarak beklentileri aştı. Ülkede Mayıs 2021'den bu yana ilk kez 10 milyonun altına inen JOLTS Açık İş Sayısı verisinin ardından çarşamba günü de özel sektör istihdamı öngörüleri karşılayamamıştı.

Analistler, ABD'de ve Avrupa'da bugün tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını hatırlatarak, açıklanacak verilerin etkilierinin pazartesi günü görülebileceğini söyledi.

Söz konusu belirsizliklerin para piyasalarındaki fiyatlamalara da yansıdığını aktaran analistler, Fed'in gelecek toplantıda yüzde 55 ihtimalle politika faizini sabit bırakmasının, yüzde 45 ihtimalle ise 25 baz puanlık faiz artışlarına devam etmesinin beklendiğini dile getirdi.

Öte yandan, istihdam raporu öncesinde Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerini sürdürdü.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, iş gücü piyasası güçlü kalmaya devam ederken Fed'in enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi gerektiğini belirtti.

Bullard, bankanın gidecek çok yolu olduğunu, enflasyonun ileride kalıcı hale geleceğini ve enflasyonu tekrar yüzde 2 hedefine düşürmenin zor olacağını düşündüğünü aktararak, bu nedenle enflasyonun tekrar düştüğünden emin olmak için faiz oranlarının bu seviyelerde kalmasının gerekeceğini ifade etti.

Artan belirsizlikler tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri desteklemeyi sürdürürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi düşüş eğilimini 6. güne taşıyarak dün 12 Eylül 2022'den bu yana en düşük seviye olan yüzde 3,31 seviyesinden kapandı.

New York borsasında bu gelişmelerle dün S&P 500 endeksi yüzde 0,36, Nasdaq endeksi yüzde 0,76 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,01 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları dün yükseliş eğiliminde hareket ederken, bölgede açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin güçlü kaldığını işaret ediyor.

Almanya'da çarşamba günü açıklanan fabrika siparişlerinin beklentileri oldukça geride bırakmasının ardından, dün açıklanan sanayi üretimi de öngörülerin aksine yüzde 2 artarak tahminleri aştı.

Analistler, bölge genelindeki güçlü ekonomik aktivitenin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay yapılacak toplantıda da şahin adımlarına devam edeceği yönündeki beklentileri desteklediğine dikkati çekerek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,50, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,03, Fransa'da CAC 40 endeksi 0,12 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,29 yükseldi.

Asya borsalarında bugün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'de açıklanacak veriler öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiği görülüyor.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, ülkede öncü endeks şubatta 97,7'ye çıktı.

Öte yandan, Japonya'da hükümet, Ueda Kazuo'yu Merkez Bankası'nın (BoJ) yeni başkanı olarak resmen tayin etti. Japonya'da BoJ Başkanı Kuroda Haruhiko'nun 10 yıl süren 2 dönemlik görev süresi hafta sonu itibarıyla son buluyor.

Ueda döneminin merak edilenleri arasında BoJ'un izlediği ultra geniş parasal politikaların sürdürülebilirliği ile yüzde 2'lik enflasyon hedefi yer alırken, hükümet, BOJ'un, ekonomik büyümeyi ve fiyat istikrarını sağlamak için hükümet ile yakın çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 yükseldi. Hong Kong'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı bulunuyor.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,14 altında 4.912,81 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 19,2558'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,2550 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.850 seviyelerinin destek, 5.000 ve 5.050 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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