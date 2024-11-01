Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda, 5 Kasımda gerçekleştirilecek ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin siyasal belirsizlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğünde devam eden düşüşün genele yayılması sebebiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlikler devam ederken, bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağı öngörülüyor.

Dün açıklanan verilere göre, kişisel tüketim harcamaları eylülde aylık yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 26 Ekim ile biten haftada 216 bine düşerek öngörülerin altında gerçekleşti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 2,7 ile tahminlerin hafif üzerinde arttı.

Microsoft'un hisseleri, şirketin karı ve gelirinin beklentileri aşmasına karşın yapay zeka harcamalarının artacağını ve bulut işinde büyümenin yavaşlayacağını öngörmesi sonrası yüzde 6,1 değer kaybetti.

Kurumsal tarafta ise teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Meta'nın açıkladıkları bilançolarında yapay zeka maliyetlerindeki artış beklentisine işaret etmeleri teknoloji hisselerinde satış baskısının derinleşmesine neden oldu.

ABD'de iş gücü piyasası ve ekonomik faaliyetin iyi durumda kalmaya devam ettiğini enflasyonist baskıların ise azaldığını belirten analistler, bunun Fed'e faiz oranlarını kademeli olarak düşürme olanağı sağladığını aktardı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın hisseleri de şirketin gelir ve karının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın kullanıcı sayılarının beklentileri karşılayamaması ve yapay zeka ile ilgili altyapı harcamalarında hızlanma beklendiğini bildirmesinin ardından yüzde 4,1 geriledi.

Piyasalar kapandıktan sonra açıklanan bilançolara göre, ABD'nin teknoloji devlerinden Apple'ın geliri, temmuz-eylül döneminde yıllık yüzde 6 artış kaydederken, Amazon'un geliri, temmuz-eylül döneminde 158,9 milyar dolarla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bunlara ek olarak, dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel'in geliri yılın üçüncü çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 6 azalarak 13,3 milyar dolara geriledi. Intel'in elde ettiği gelir, düşmesine rağmen 13 milyar dolarlık piyasa beklentilerini aştı.

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Analistler, bugün, Exxon Mobil ve Chevron başta olmak üzere yoğun bilanço takviminin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.