İki gün süren NATO zirvesinde, başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere liderlerden ticaret savaşını kızıştıracak açıklamalar gelmemesi ve Çin tarafında konuyla ilgili söylemlerin yumuşaması yatırımcıların risk iştahını artırdı. Dün bir konuşma yapan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da ABD ekonomisinin şu an konjonktürel açıdan iyi durumda olduğunu belirterek, "Tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerimize yakınız. Bankacılık sektörünün iyi sermayelendirilmiş olduğunu ve eskisine kıyasla daha iyi yönetildiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Bu gelişmeler ve ABD'de açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 2,9 ile son 6 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından pay piyasalarında yükseliş eğiliminin öne çıktığı görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,91 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,87 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 1,39 artışla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar endeksi ise sınırlı da olsa yükselişini sürdürerek 95 sınırına çıktı.
Avrupa tarafında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yayımladığı raporda AB'nin büyüme tahminin bu yıl için yüzde 2,3'ten 2,1'e indirmesi ve İngiltere'de açıklanan Brexit'e ilişkin yol haritası gündemin öne çıkan maddeleriydi. Avrupa Merkez Bankası'nın yayımlanan toplantı tutanaklarında ise küresel ekonomideki ticaret geriliminin daha muhtemel hale gelmesi ve son verilerin beklenenden daha zayıf olmasına karşın, ekonomik görünüme yönelik risklerin hala geniş ölçüde değişmediği bildirildi. Bu gelişmelere karşın artan risk iştahı ile Almanya' da DAX endeksi yüzde 0,61, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,97 değer kazandı.
Bugün Çin'de açıklanan verilere göre ihracatın yıllık bazda beklentileri aşması ve ithalattaki artışın ise öngörülerin altında kalmasının ardından Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 1,9 yükseliş kaydetti.
Yurt içinde, hafta başında 100.000 puanın üzerini gördükten sonra hızlı bir şekilde düşüşe geçen BIST 100 endeksi, dün de yüzde 1,88 değer kaybederek 89.571 puandan kapandı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,4 azalışla 4,8534'ten günü tamamlaması sonrasında bugün bankalararası piyasanın açılışında da yüzde 0,5 azalışla 4,8300 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bu akşam piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, BIST 100 endeksinde 89.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti. Fitch Ratings, halen Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyenin bir alt kademesi olan “BB+” ile değerlendirirken, not görünümü ise 19 Ocak’ta “durağan” olarak açıklanmıştı.
Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:
15.30 ABD, haziran ayı ithalat ve ihracat fiyat endeksi
17.00 ABD, haziran ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi
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