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Küresel piyasalar Çin'in kısıtlamaları kaldıracağı haberleri ile pozitif seyrediyor

Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili kısıtlamaları kaldıracağı yönündeki haberler küresel piyasalarda risk iştahını artırırken, Noel ve yılbaşı tatilini birleştiren yatırımcılar nedeniyle hafta boyunca düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenmesi bekleniyor

Küresel piyasalar Çin'in kısıtlamaları kaldıracağı haberleri ile pozitif seyrediyor
AA

Dünya genelinde merkez bankalarının para politikalarındaki belirsizlikler gündemdeki yerini korusa da, Çin'in normalleşme adımlarına devam etmesi piyasaları hareketlendirdi.

Çin'in Kovid-19 politikasındaki yön değişikliğinin yeni bir işareti olarak "A kategorisi salgın hastalık" tanımı çerçevesindeki salgın kontrol ve önleme uygulamalarına son vereceği bildirildi.

ABD'de bir günlük Noel tatili sonrası New York borsasında vadeli endeks kontratları ile Asya borsalarındaki yükseliş risk iştahının artığına işaret ederken, tahvil piyasaları sakin seyrediyor.

Çin'den gelen haberlerle emtia fiyatları da yükseliş eğiliminde hareket ederken, altının ons fiyatı yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.805, Brent petrolün varili yüzde 1 artışla 85,2 ve bakırın libresi de yüzde 0,1 primle 3,76 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü New York borsasında karışık bir seyir izlenmesi sonrası endeks vadeli kontratlar yeni güne yüzde 1'e yakın yükselişle başladı.

Avrupa borsalarında dün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, İngiltere'de piyasalar bugün de kapalı olacak.

Tatil öncesi son işlem gününde Fransa hariç endeksler pozitif seyrederken, yeni günde endeks vadeli kontratlar yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

Asya'da pay piyasaları Çin'in Kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye devam etmesiyle pozitif seyrediyor. Çin, 8 Ocak'tan itibaren yurt dışından gelen ziyaretçiler için karantina gerekliliğini kaldıracağını duyururken, analistler, seyahat yasaklarının kaldırılmasıyla Çin'de hizmet sektöründe canlılığın artmasının beklendiğini kaydetti.

Öte yandan, ülkede sanayi karlılıklar yılın ilk 11 ayında geçen seneye göre yüzde 3,6 düşse de, Kovid-19 önlemlerinin ortadan kalkmasıyla gelecek sene sanayinin güçlü bir performans sergileyeceği öngörülüyor.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, işsizlik oranı yüzde 2,5'e gerilerken, perakende satışlar yıllık bazda yüzde 2,6 arttı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün yükseliş eğilimini üst üste sekizinci işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, 5.549,43 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BIST 100 endeksi, günü 5.504,09 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da yüzde 0,90 geliştirdi.

Dün günü yatay seyirle 18,6858'den tamamlayan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7080'den işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de dış ticaret dengesi ve toptan eşya stokları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.550 ve 5.600 seviyelerinin direnç, 5.480 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

16.30 ABD, kasım ayı toptan stoklar

16.30 ABD, kasım ayı dış ticaret dengesi

17.00 ABD, ekim ayı konut fiyat endeksi

18.30 ABD, aralık ayı Dallas Fed imalat aktivite endeksi

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