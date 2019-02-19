ECB Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure'nin, geçen hafta, yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri'nin (TLTRO) muhtemel olduğunu ve tartışıldığını duyurmasının ardından bugün ECB Başkan Yardımcısı Luis De Guindos ve ECB Başekonomisti Peter Praet'in açıklamaları yatırımcıların odağına yerleşti.
Analistler, Brexit konusunda İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin yeni bir taslak üzerinde çalışmaya başladıklarını anımsatarak, Brexit'e ilişkin gelişmeler, ECB'den gelecek haber akışı ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerinin takip edildiğini bildirdi.
Yurt içi piyasaların gündeminde ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P) açıklamaları olduğunu ifade eden analistler, S&P ekonomistlerinin, bugün düzenleyeceği interaktif webcast'te Türkiye'nin kredi notu, görünümü ve bankacılık sektörüne ilişkin açıklamalarda bulunacağını kaydetti. S&P, geçen haftanın son işlem gününde Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü "B+" ve "durağan" olarak teyit etmişti.
ABD'de pay piyasaları dün yükseliş eğilimini sürdürürken, dolar endeksi 96,5-97,0 dar bandında yatay bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 1,74, S&P 500 endeksi yüzde 1,09 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.
Avrupa tarafında, pay piyasalarında dün karışık bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 yükseldi ve Almanya'da DAX endeksi önceki kapanışın hemen altında günü tamamladı.
Dün 66,85 dolarla son 3 ayın en yüksek seviyesine çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında 66,30 dolar seviyesinde yatay bir seyir izlerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükseldi.
Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,96 azalışla 101.729 puandan tamamladı. Dün 5,3050'den kapanan dolar TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyrediyor.
Bugün veri takviminde Avro Bölgesi cari işlemler dengesi ve Almanya'da ZEW endekslerinin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 puanın destek, 102.500 ve 103.400 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, aralık ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu
12.00 Avro bölgesi aralık ayı cari işlemler dengesi
12.30 İngiltere, ocak ayı işsizlik
13.00 Almanya, şubat ayı ZEW endeksleri
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