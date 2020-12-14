14 Aralık dolar ne kadar?

AA

Piyasalarda geçen haftanın ana gündemi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler, salgının ekonomiye etkilerini sınırlamak için hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketleri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı oldu.

ECB, geçen hafta, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünü 500 milyar avro artırarak 1,85 trilyon avroya yükseltti. PEPP'i Mart 2022'ye kadar uzatan ECB, Uzun Dönem Güdümlü Refinansman Operasyonu III (TLTRO III) için daha olumlu şartların Haziran 2022'ye kadar, Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına avro likiditesi sağlanması için açılan swap ve repo hatlarının süresinin de Mart 2022'ye uzatıldığını açıkladı.

ABD'de ise ekonomiyi destekleme paketine ilişkin pozitif söylemler hafta boyunca devam etse de halen bir sonuç alınamadı. Söz konusu gelişmelerle dolar endeksi, geçen hafta sınırlı bir toparlanma ile 91'in hemen altında dengelenirken, altının ons fiyatı yatay bir seyir izledi. Brent petrolün varil fiyatı ise Kovid-19 aşısı ile ilgili olumlu haber akışı ile marttan bu yana ilk kez 50 doları üzerine çıktı.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 72 milyonu, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 milyon 600 bini geçerken, aşı uygulamaya başlayan ülkelere ABD'nin de eklenmesi salgının piyasalara olumsuz etkilerini sınırlayan etkenlerin başında geldi.

Geçen haftanın son işlem gününde Dow Jones endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 geriledi. Böylece endeksler haftalık bazda ortalama yüzde 0,7 değer kaybetti.

Analistler, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan destek paketine dair belirsizlikler ve New York kentindeki vaka artışları nedeniyle tekrar gündeme gelen tedbirlerin risk iştahını azalttığını bildirdi.

Avrupa tarafında, Almanya'da yıllık enflasyonun kasımda yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesi olan yüzde eksi 0,3'e gerilemesi, Almanya Merkez Bankası'nın gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 3,2’den 3'e revize etmesi ve Brexit'e ilişkin belirsizlikler nedeniyle satıcılı bir seyir izlendi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,36, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 değer kaybederken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 azalışla 1,2113'e geriledi.

Asya piyasaları yeni haftaya karışık bir başlangıç yaptı. Japonya'da sanayi üretiminin ekimde yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde artması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içinde, geçen hafta Borsa İstanbul, diğer pay piyasalarından pozitif ayrışarak rekor üzerine rekor kırdı. BIST 100 endeksi, cuma günü yükseliş eğilimini koruyarak yüzde 1,28 değer kazandı ve 1.370,70 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.371,00 puana taşıyan BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 2,99 değer kazanarak rallisini üst üste 6. haftaya taşıdı.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirterek, hafta genelinde ise çarşamba günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" metni ve Fed'in faiz kararı, perşembe günü İngiltere Merkez Bankası ve cuma günü Japonya Merkez Bankası'nın kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

ABD'de ekonomiyi destekleme paketi, Avrupa'da Brexit görüşmeleri ve Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin direnç, 1.320 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 9,6 artmasını bekliyor. Ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8 artacağı tahmin ediliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı sanayi üretimi

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı sanayi üretimi