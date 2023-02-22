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Piyasalarda gözler Fed'e çevrildi

Küresel piyasalarda, enflasyon endişeleri ve para politikalarına yönelik belirsizliklerle negatif bir seyir öne çıkarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti

Piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
AA

Son dönemde açıklanan veriler, gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizliklerin sürmesine ve buna paralel piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, imalat sanayinde yavaşlamanın, hizmet sektöründe ise güçlenmenin devam ettiğini gösterdi.

Bugün açıklanacak Fed tutanaklarında gelecek dönem politikalara ilişkin belirsizliklerin sınırlı da olsa giderilmesi beklenirken, şahin dilin korunması ve en az iki faiz artışına daha işaret edileceği öngörülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 50 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler yüzde 24'e çıkarken, resesyon fiyatlamaları da gerilemeye devam ediyor.

Buna göre, ABD'nin 3 aylık hazine bonosu getirisi ile 10 yıllık tahvil arasındaki fark 86 baz puanla 5 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye inerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,96 ile Kasım 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler, bugünden itibaren Fed yetkililerinin de sözle yönlendirmelere başlayacağını kaydederek, ABD'de büyük perakende şirketleri Walmart ve Home Depot'nun yarın açıklayacağı finansal sonuçlarının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Bu gelişmelerle, dün New York borsasında S&P 500 yüzde 2, Dow Jones endeksi yüzde 2,06 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,50 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise sınırlı yükselişle başladı.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, dün açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde son dönemde ücretlerde görülen artışın normal olduğunu söyledi.

Bu durumu sadece ücretlerin fiyatları yakalaması olarak nitelendirdiklerini kaydeden Lagarde, Avrupa'da enflasyon ve ücret artışı sarmalı görme ihtimalinin düşük olduğunu dile getirdi.

Dün bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da ZEW cari durum endeksi -45,1'le negatif bölgede kalmayı sürdürürken, ekonomik güven endeksi 28,1'e çıktı.

Analistler, bölgede açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin enflasyonla mücadelenin devam ettiği bu dönemde ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyaller verdiğini belirterek, ECB'nin de Fed'e benzer şekilde beklenenden daha uzun süre faiz artışlarına gidebileceği ihtimalinin piyasalarda risk iştahını düşürdüğünü dile getirdi.

Bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinin önemine dikkati çeken analistler, enflasyondaki seyre ilişkin beklentilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle, dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,52, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,68 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de düşüşle başladı.

ABD borsalarında yüzde 2'yi aşan değer kayıpları sonrası negatif seyir Asya pay piyasaları ile yeni güne de taşındı.

ASYA BORSALARI

Çin'in yeniden açılmasının ardından ekonomik aktivitenin hızlı bir şekilde salgın öncesi seviyelerine ulaşacağına yönelik beklentiler güç kaybederken, Japonya'da da ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler artmaya devam ediyor.

Analistler, bölgede imalat sanayi tarafındaki güçsüzlüğe karşın hizmet sektörünün hızlı seyretmesinin merkez bankalarının işini zorlaştırabileceğine dikkati çekerek, dünya genelinde artış eğilimindeki faiz oranlarının da bölgedeki pay piyasalarını olumsuz etkilediğini bildirdi.

Bugün Yeni Zelanda Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4,75'e çıkarırken, faiz artışlarının enflasyonla mücadele sona erene kadar devam edeceği mesajı verildi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi 1,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 geriledi.

Yurt içinde, dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 5.149,39 puandan tamamladı.

Dün, yatay seyirle 18,8682'den kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,8690'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Ifo iş dünyası endeksi ile birlikte ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.250 seviyelerinin direnç, 5.100 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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