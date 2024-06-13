Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında sıkı duruşunu öngörülenden daha uzun süre sürdüreceği endişeleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 artışla beklentilerin altında kaldı. Böylece, ülkede enflasyon mayısta, Temmuz 2022'den bu yana ilk kez aylık bazda değişim göstermedi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de mayısta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,4 ile tahminlerin altında arttı. Çekirdek enflasyon aylık bazda Ekim 2023, yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Bu gelişmeler sonrasında dün akşam Fed iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından para politikası kararlarını ve ekonomik projeksiyonlarını açıkladı. Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Söz konusu verinin ardından Fed'in Eylül'de faiz indirimine başlama ihtimali artarken, dolar endeksi yüzde 0,8 azalışla 104,3 seviyesine kadar geriledi. Değer kaybeden dolar karşısında emtia piyasası yükseliş eğiliminde bir seyir izlerken, altının ons fiyatı yüzde 0,9 artışla 2 bin 338 dolara çıktı.

Fed'in projeksiyonunda 4 üyenin bu yıl faiz indirimi beklemediği, 7 üyenin bir indirim, 8 üyenin 2 indirim beklediği görüldü. Bu yıl büyüme beklentisi ise yüzde 2,1'de, işsizlik oranı beklentisi yüzde 4'te kaldı.

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Fed Başkanı Jerome Powell toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerini "ilerleme" olarak gördüklerini ancak para politikasını gevşetmeye başlamalarına izin verecek güvene sahip olduklarını düşünmediklerini ifade etti.

Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru indiğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini düşürmenin uygun olacağını öngörmediklerini yineleyen Powell, bu yıl şu ana kadar verilerin kendilerine fazla güven vermediğini dile getirdi.

Powell, ekonominin güçlü kalması ve enflasyonun devam etmesi halinde politika faizini uygun olduğu sürece mevcut seviyesinde korumaya hazır olduklarını belirterek, iş gücü piyasasının beklenmedik bir şekilde zayıflaması veya enflasyonun beklenenden daha hızlı düşmesi durumunda da yanıt vermeye hazır olduklarını kaydetti.