Fed, dünkü toplantısında, beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutarken, karar metninde, politika faizini sabit tutma kararının oy birliği ile alındığı ve bankanın faiz artırımlarında "sabırlı" olacağı kaydedildi.

Fed'in karar metninde "ek faiz artışları" referansı da kaldırılarak federal fonlama faizlerinin temel politika aracı olduğu tekrarlandı. Fed Başkanı Jerome Powell da faiz artırımına yönelik görüşlerinin değiştiğini ifade ederek, "Faiz artırmaya yönelik konu kısmen zayıfladı." dedi. Powell, konuşmasında, ülke ekonomisinin iyi bir durumda olduğunu belirterek, Çin ve Avrupa’da ekonomik büyümenin yavaşladığını, bazı küresel risklerin halen devam ettiğini ve dünyada finansal şartların sıkılaştığını kaydetti.

Gelecekte faiz artışında enflasyonun kilit rol göreceğine işaret eden Powell, ülke ekonomisini en iyi şekilde desteklemenin yolunun faiz konusunda "sabırlı" olmaktan geçtiğini söyledi.

Analistler, Fed'in karar metninin beklentilerden de "güvercin" olduğunu, buna bağlı olarak piyasalarda risk iştahının arttığını, dolar endeksinin gerilediğini kaydetti.

Piyasaların Fed'den istediğini aldığını ve gelişmekte olan ülke varlıklarına olan sermaye akışının devam edebileceğini belirten analistler, Fed'in yeni politika kurgusunun ekonomiyi destekleyeceği beklentisi ile petrol ve bakır fiyatlarının yükselişe geçtiğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle ABD'de dün dolar endeksi yüzde 0,5 değer kaybederek 95,3'e gerilerken, Dow Jones endeksi yüzde 1,77, S&P 500 endeksi yüzde 1,55 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,20 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Fed kararı öncesi kapanan pay piyasalarında karışık bir seyir izlenmişti. Almanya'da yüzde 1,4 artışla beklentilerin altında kalan enflasyonun ardından DAX endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,58 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,95 yükseldi.

Bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin 49,5 ile ocak ayında da daralmaya işaret etmesine karşın artan küresel risk iştahı ile Asya borsalarında da yükseliş eğilimi öne çıktı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazandı.

Fed'in kararının ekonomiyi destekleyeceği beklentileri ve değer kaybeden dolardan destek bulan petrol, bakır ve altın başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki yükselişler dikkati çekti. Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 1 yükselişle günü tamamlaması sonrası bugün de yüzde 0,7 artışla 62,2 dolardan işlem görüyor. Bakırın libre fiyatı da Fed öncesine göre yüzde 2 primle 2,78 dolardan işlem görürken, altının ons fiyatı 1.322 dolarla 11 Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Yurt içinde, dün Fed öncesi pozitif görünümünü koruyan BIST 100 endeksi, 104.793 puana kadar çıkmasının ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 104.189 puandan tamamladı. Dün Fed sonrası hızlanan düşüşü ile yüzde 1,57 değer kaybederek 5,2307'den kapanan dolar/TL, bugün Asya piyasalarında 5,2130 ile 1,5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 5,2290 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi büyüme başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500'ün üzerinde kalındığı sürece hedefin 105.000 ve 107.200 seviyeleri olacağını, dolar/TL'de ise 5,13 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı dış ticaret dengesi

10:00 Almanya, aralık ayı perakende satışlar

11.55 Almanya, ocak ayı işsizlik verileri

13.00 Avro Bölgesi aralık ayı işsizlik

13.00 Avro Bölgesi, 4. çeyrek GSYH

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları





