Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Borsa
ABONE OL

Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında şahin tonunu yumuşatmasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün gözler Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararlarına çevrildi

Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor
HABERTURK.COM

Fed, dünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.

Politika metninde Komitenin para politikasının enflasyonu yüzde 2'ye çekecek kadar kısıtlayıcı bir duruş sergilemesi için faiz oranında "devam eden" artışların uygun olacağının öngörüldüğü belirtildi.

Politika metninin şahin bulunmasına karşın Powell'ın açıklamalarıyla birlikte piyasalarda risk iştahının arttığı görüldü.

Powell, ilk defa dezenflasyonist sürecin başladığını söylerken, şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmanın tam etkilerinin henüz hissedilmediğini dile getirdi.

Enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğine işaret eden Powell, "Son gelişmeler cesaret verici olmakla birlikte enflasyonun sürekli bir düşüş patikasında olduğundan emin olmak için daha fazla kanıta ihtiyacımız olacak." diye konuştu.

Powell, nihai faiz oranın geçen yıl aralık ayında tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini belirterek, "Uygun bir şekilde kısıtlayıcı olduğunu düşündüğümüz seviyeye ulaşmak için birkaç faiz artışını daha tartışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fed'in faiz artışlarına ara verip vermeyeceğine ilişkin soruya ise olumsuz cevap veren Powell, bankanın bu sene faiz indirimine gitmesinin oldukça zor olduğunu bildirdi.

İKİNCİ YARIDA FAİZİ SABİT TUTACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek ay Fed'in yüzde 83 ihtimalle 25 baz puan faiz artırması öngörülürken, mayıstan itibaren bankanın faiz oranlarını sabit tutacağı tahmin ediliyor.

Powell'ın yumuşayan şahin tonu emtia fiyatlarında oynaklığı artırırken, altının ons fiyatı 1.957 dolarla Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından 1.954 dolarda dengelendi.

Tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarda artan resesyon endişesi petrol fiyatlarını baskılarken, dün yüzde 2,7 değer kaybeden Brent petrolün varil fiyatını da şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 83,5 dolarda bulunuyor.

Öte yandan, ABD'de bilanço sezonunda bugün finansal sonuçlarını açıklayacak olan Apple, Amazon ve Alphabet'in piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde elde ettiği 32,2 milyar dolarlık gelirle piyasa beklentilerini geride bıraktı. Vadeli işlem piyasalarında Meta'nın güne yüzde 10'a yakın yükselişle başlayacağı fiyatlanıyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,05, Nasdaq endeksi yüzde 2 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,02 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık seyirle başladı.

AVRUPA'DA GÖZLER ECB'DE

Avrupa tarafında, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararına çevrilirken, her iki bankanın da 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi öngörülüyor.

Analistler, bölgede enflasyonun öngörülerden hızlı bir şekilde gerilemesinin her iki bankanın da politika alanını genişlettiğini kaydederek, politika metninde ve başkanların konuşmalarındaki şahin vurgulamaların yumuşamasının beklendiğini bildirdi.

Dün açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde enflasyon yıllık yüzde 8.5 ile yüzde 9 olan beklentilerin altında kaldı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,39 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

ASYA BORSALARINDA KARIŞIK SEYİR

Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, Powell'ın dezenflasyonist sürecin başladığına ilişkin yorumları ve açıklanan şirket finansal sonuçlarının ardından teknoloji şirketlerinin hisseleri pozitif ayrışıyor.

Japonya'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ABD'nin Çinli şirketlere ilişkin olası yaptırımları ise bölgede risk iştahını sınırlayan gelişmeler olarak öne çıkmaya devam ediyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi

Yurt içinde, dün düşüş eğilimini sekizinci işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,29 değer kaybıyla 4.713,39 puandan tamamladı.

Dün, yatay seyirle 18,8105'den kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,8140'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün ECB ve BoE'nin para politikası kararlarının yanı sıra Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 ve 4.650 seviyelerinin destek, 4.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Borsa güne yükselişle başladı
BORSA Borsa güne yükselişle başladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
BORSA Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
BORSA Borsada devre kesici uygulandı
Asya Borsaları yükseldi
BORSA Asya borsaları yükseldi
Borsa günü düşüşle tamamladı
BORSA Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne düşüşle başladı
BORSA Borsa güne düşüşle başladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
BORSA Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günün ilk yarısında geriledi
BORSA Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsada yatırımcı sayısı 4 milyonu aştı
BORSA Borsada yatırımcı sayısı 4 milyonu aştı
Japonya borsasında Nikkei 25 endeksi günü 27.382 puanla tamamladı
BORSA Asya borsaları yükseldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.