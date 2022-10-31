Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı

AA

Dünya genelinde resesyon ihtimalinin güçlenmesiyle Fed'in ultra şahin adımlarını ne kadar daha sürdüreceğine yönelik soru işaretleri artarken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günkü toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri azaltması bekleniyor.

FED'İN BU HAFTA 75 BAZ PUAN FAİZ ARTIRMASI BEKLENİYOR

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta Şubat 2020'den bu yana ilk kez 3 aylık hazine bonosu getirisinin altına inerken, Fed'in çalışmalarında bu durum ülke ekonomisinin resesyona girebileceğini gösteriyor. Bu iki varlık arasındaki fark geçen hafta bir ara eksi 10 baz puana kadar çıksa da, yeni haftanın başında sıfırın hemen altında seyrediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralıkta atacağı para politikası adımlarına ilişkin net bir yönelim bulunmuyor. Buna göre, Fed'in aralıkta yüzde 48 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 44 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Cuma günü açıklanan verilere göre Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi eylülde aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 6,2 artarken, yıllık bazda artışın beklentilerin altında gerçekleşmesi piyasalarda enflasyonun tepe yapmış olabileceği beklentisini güçlendirdi.

Ülkede devam eden bilanço döneminde ise hisse bazlı hareketler endeksler üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Bilançolar sonrası cuma gününe düşüşle başlayan New York borsası, Apple öncülüğünde yükselişe geçerken, perşembe günü yüzde 3 değer kaybeden Apple hisseleri cuma günü yüzde 7,5 artış kaydetti.

Bu hafta Pfizer, Maersk ve Starbucks gibi şirketlerin bilançolarını açıklaması bekleniyor.

RUSYA TAHIL ANLAŞMASINI ASKIYA ALDI

Öte yandan, hafta sonu Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya aldığını bildirdi. Söz konusu kararın ardından buğday fiyatları vadeli işlem kontratlarında yeni haftaya yüzde 5 civarında yükselişle başlarken, mısır ve soya fasulyesi kontratları da yüzde 2 yükseliş kaydetti.

BREZİLYA'DA BAŞKANLIK YARIŞI

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu yüzde 50,83 oy alan solcu eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva kazandı.

Brezilya'ya 2003-2010 yıllarında iki dönem başkanlık yapan 77 yaşındaki Lula da Silva, hakkında açılan yolsuzluk davaları nedeniyle bir buçuk yıl hapiste kalmış, davaların düşürülmesiyle yeniden başkanlık yarışına girmişti.

Cuma günü bu gelişmelerle New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 2,46, Nasdaq endeksi yüzde 2,87 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,59 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise sınırlı düşüşle başladı.

EURO BÖLGESİNDE ENFLASYON EKİM AYINDA ARTIŞ GÖSTERDİ

Avrupa'da tarafında, bugün gözler euro Bölgesi'nde enflasyon ve büyüme verilerine çevrilirken, bölge ülkelerinde açıklanan enflasyonun yükseliş eğilimini sürdürmesi risk algısını artırıyor.

Cuma günü bölgede açıklanan verilere göre, Almanya'da eylülde yüzde 10 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle ekimde yüzde 10,4'e çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşırken, İtalya'da ekimde yüzde yıllık bazda 11,9 olarak gerçekleşen enflasyon 1984 bu yana en güçlü artış olarak kayıtlara geçti.

Piyasa beklentilerine göre enflasyonun euro Bölgesi'nde ekimde yüzde 10,2 ile rekor artış göstermesi beklenirken, bölgenin çeyreklik büyüme performansının da fiyatlamaları etkilemesi bekleniyor.

Öte yandan, bu hafta İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. Bankanın perşembe günü politika faizini 75 baz puan artıracağına yönelik beklentiler gücünü korurken, 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali de masada kalmaya devam ediyor.

Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,24 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,27 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 düşüş kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya yükselişle başladı.

ASYA BORSALARINDA DURGUNLUK ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Asya'da borsalar yeni haftaya Çin hariç alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, bölge ekonomilerinde durgunluk belirtileri artmaya devam ediyor.

Bugün açıklanan verilere göre Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,2'ye, hizmet sektörü PMI da 48,7'ye gerileyerek daralmaya işaret etti.

Japonya'da sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1,9 azalırken, yıllık bazda yüzde 9,8 artsa da beklentilerin altında kaldı. Ülkede perakende satışlar ise aylık yüzde 1,1, yıllık yüzde 4,5 arttı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 geriledi.

YURT İÇİNDE İSE BIST 100 ENDEKSİ CUMA GÜNÜ DÜŞÜŞLE KAPATMIŞTI

Yurt içinde, cuma günü Borsa İstanbul'da yarım gün işlem gerçekleştirilirken, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,41 düşüşle 3.878,98 puandan tamamladı.

Dolar/TL cuma günü yüzde 0,1 azalışla 18,5770'ten kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,61'den işlem görüyor.

Analistler, bugün euro Bölgesi'nde 3. çeyrek büyüme ve ekim ayı Tülketici Fiyat Endeksi (TÜFE), İngiltere'de konut fiyat endeksi ile ABD'de Chicago imalat sanayi PMI ve Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.850 ve 3.800 seviyelerinin destek, 3.900 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, ekim ayı konut fiyat endeksi

13.00 euro Bölgesi, ekim ayı TÜFE

13.00 euro Bölgesi, 3. çeyrek büyüme

16.45 ABD, ekim ayı Chicago imalat sanayi PMI

17.30 ABD, ekim ayı Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi