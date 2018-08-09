Günün ilk saatlerinde yurt dışında, Çin'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşması sonrası ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri bekleniyor.

ABD'de, İran ve Rusya'ya alınan yaptırım kararlarının yanı sıra Çin ile ticaret savaşına ilişkin tedirginlikler devam ederken, haber akışının haftanın ilk yarısında sakin olması piyasalarda risk iştahının yüksek seyretmesini sağladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia Skripal'ı İngiltere'nin Salisbury kentinde "Novichok" maddesi ile zehirleme girişimi nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Söz konusu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,18 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,06 yükseliş kaydetti.

Avrupa tarafında, ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırım kararı memnuniyetle karşılanırken, İran'a yaptırımlar konusunda ABD ile Avrupa'nın ayrışması dikkati çekiyor. Dün ayrıca, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yapılan açıklamada, OECD üyesi ülkelerin geneli, Kanada, İngiltere ve Avro Bölgesi’nin tamamında büyüme ivmesinde yavaşlama işaretlerinin görüldüğü belirtildi. Bu gelişmelerle, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 değer kaybederken, FTSE 100 endeksi yüzde 0,75 yükseldi.

Çin'de bugün açıklanan enflasyon verisi yüzde 2,1 ile beklentilerin üzerinde artarken, devam eden küresel risk iştahı pay piyasalarındaki alış ağırlıklı seyrin devam etmesini sağladı. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 yükselirken, Nikkei 225 endeksi yatay seyrediyor.

Artan ticaret savaşı ve yaptırım endişeleri ile ABD'de açıklanan verilerin ardından dün yüzde 3,1 düşen Brent petrolün varil fiyatı ise bugün Asya piyasalarında gelen tepki alımlarıyla yüzde 0,4 değer kazandı ve 72,5 dolar seviyesinde dengelendi.

Yurt içinde, ABD ile yürütülen diplomasiye yönelik haber akışı gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Dün BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kazanarak günü 96.974 puandan tamamlarken, 5,2825'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,35 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'de bulunan Türk heyetinin, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerine ilişkin haber ve açıklamaların gündemin odağında yer aldığını belirterek, öğleden sonra ABD'deki ÜFE verisinin de takip edileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, temmuz ayı ÜFE

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ