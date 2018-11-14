ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol fiyatlarının düşük olması gerektiği konusundaki açıklamaları ve küresel ekonomik aktiviteye ilişkin azalan iyimserliğin etkisiyle petrol fiyatları düşüş eğilimini sürdürürken, pay piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dolar endeksi ise dün 97,7 ile Haziran 2017'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından 97,0-97,5 bandında dengelendi.
Analistler, Çin ve Avrupa'da açıklanan son makro ekonomik verilerin küresel ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği azalttığını belirterek, İtalya ve Brexit'e ilişkin haber akışının da gündemin öne çıkan maddeleri arasında bulunduğunu ifade etti. Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) yüzde 1,2 gerileyerek beklentilerden kötü gelirken, Çin'de de perakende satışlar verisinin tahminlerin altında kaldığı görüldü.
Bugün ayrıca İngiltere'de kabinenin, Başbakan Theresa May başkanlığında Brexit anlaşma taslağını görüşmek üzere gerçekleştireceği toplantı ve 2019 bütçesinde revizyona gitmeyen İtalya ile ilgili Avrupa Birliği'nden (AB) gelecek açıklamalar takip edilecek.
ABD'de dün güne pozitif başlayan pay piyasalarında, ilerleyen saatlerde satış baskısının etkili olması dikkati çekti. Dow Jones endeksi yüzde 0,40 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,15 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yatay seyretti.
Avrupa tarafında İtalya ve Brexit'e ilişkin endişelere karşın dün borsalarda yükseliş eğilimi gözlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,30, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise dün gördüğü 1,1216 ile 17 ayın en düşük seviyesinden gelen tepki alımlarıyla 1,13 sınırına yükseldi.
Bugün Çin ve Japonya'da açıklanan veriler sonrasında kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti, Nikkei 225 endeksi ise yatay seyrediyor.
Yurt içinde dün döviz kurları yatay seyrini sürdürürken, Borsa İstanbul'da güçlenen alımların etkisiyle yüzde 1,38 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 92.709 puandan tamamladı.
Analistler, Brexit ve İtalya'ya ilişkin gelişmelerle, yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Brexit konusunda ılımlı anlaşma sinyallerinin piyasaları pozitif etkileyeceğini, aksi durumda başta sterlin varlıklar olmak üzere Avrupa piyasalarında satış baskısının artabileceğine değinen analistler, İtalya'yla ilgili AB'nin vereceği karar ve İtalya'dan gelecek açıklamaların da risk iştahını etkileyeceğini dile getirdi.
Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 91.200 seviyelerinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.
Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:
10.00 Almanya, 3. çeyrek GSYH
12.30 İngiltere, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi
13.00 Avro Bölgesi eylül ayı sanayi üretimi
13.00 Avro Bölgesi, 3. çeyrek GSYH
16.30 ABD, ekim ayı Tüketici Fiyat EndeksiGÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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