





ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) ülkelerini gümrük tarifeleri ile ilgili uyardığı haberleri, ABD ve Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği törpüledi. Trump yönetiminin AB'yi yeni gümrük tarifeleri ile tehdit ettiği yönündeki haberler sonrası piyasalarda risk iştahı azalırken, bugün Dünya Bankası ile Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) gerçekleştireceği yıllık bahar toplantısı ve politik gelişmeler takip edilecek.

ABD'de dün Dow Jones endeksi yüzde 0,32 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,19 yükseliş kaydetti. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,10 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu 2.896 puana taşıdı.

Avrupa tarafında, Brexit kördüğümünün nasıl çözüleceği tartışmaları devam ediyor. İngiltere'nin Brexit için erteleme talebinin, yarın yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde ele alınması öncesinde İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşması için ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn’in desteğini arıyor. Brexit anlaşmasına parlamentoda verilen ret kararları, yatırımcılardaki endişeleri artırırken, belirsizlikler İngiltere'de yatırımların ertelenmesine, hizmet, inşaat ve imalat sektörlerinin ivme kaybetmesine neden oluyor.

Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,39 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, İngiltere'de bir grup milletvekilinin hazırladığı, ülkenin 12 Nisan'da AB'den anlaşmasız ayrılmasını önlemeye dönük tasarının yasalaşması ile FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 yükseldi.

Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Dün yükseliş eğilimini sürdüren Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında 71,5 dolarla son 5 ayın zirvesini gördü ve 71,2 dolar seviyesinde dengelendi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,83 azalışla 96.978 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 5,6903'ten kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,6650 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, IMF ile Dünya Bankası tarafından gerçekleştirilecek toplantıdan gelecek haberler ve küresel ekonomiye ilişkin öngörülerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, ABD ile Çin ve ABD ile AB arasındaki ticaret müzakerelerinin de takip edileceğini söyledi.

Yurt içinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın açıklayacağı reform paketinin beklendiğine değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.300 ve 95.500 seviyelerinin destek, 99.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları

17.00 ABD, şubat ayı JOLTS açık iş sayısı