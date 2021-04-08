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Piyasalarda Fed sonrası karışık seyir

Küresel piyasalar, dün yayımlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları sonrası karışık bir seyir izlerken, bugün makroekonomik veri gündemi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları takip edilecek.

Küresel piyasalar karışık seyrediyor
AA

Fed'in 16-17 Mart’ta düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları dün akşam yayımlandı. Fed'in tutanakları, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde kayda değer bir ilerleme sağlanmasının biraz zaman alacağını ve varlık alımlarının en azından mevcut hızda devam edeceğini ortaya koydu. Salgının görünüm açısından önemli riskler oluşturmaya devam ettiği vurgulanan tutanaklarda, mevcut politika duruşu ve yönlendirmesinin ekonomik toparlanmayı daha fazla teşvik için uygun olduğuna işaret edildi.

Dün, ABD Hazine Bakanlığı da kurumlar vergisine yönelik düzenlemeleri içeren ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketini finanse edecek vergi planının detaylarını paylaştı. Vergi planında, kurumsal vergilendirmenin yeniden şekillendirileceği belirtilerek kurumlar vergisi oranının yüzde 21'den yüzde 28'e yükseltileceği kaydedildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankasının düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında dün bir basın toplantısı düzenleyen IMF Başkanı Kristalina Georgieva ise aşı politikasının ekonomik bir politika olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona erdirilmesinde sağlanan hızlı ilerlemenin küresel ekonomiye 2025'e kadar yaklaşık 9 trilyon dolarlık katkı sağlayabileceğini ifade etti. Tünelin sonunda ışığın göründüğüne işaret eden Georgieva, ancak krizin "karanlık bir gölge" oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

Bu gelişmeler ve ABD'de açıklanan dış ticaret açığının, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,8 artarak 71,1 milyar dolara çıkmasının ardından New York borsasında karışık bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,05 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,15 artarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Dolar endeksi sınırlı yükselişle 92,4'e çıktı, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,65-1,68 dar bandında dengelendi.

Avrupa tarafında, İngiltere hariç beklentilerden iyi gelen hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine karşın pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. IHS Markit tarafından yayımlanan verilere göre, Almanya'da şubatta 45,7 olan hizmet sektörü PMI, martta 51,5 puana çıktı. Hizmet sektörü PMI Avro Bölgesi'nde 49,6'ya, İngiltere'de de 56,3'e yükseldi.

Dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,24 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,91 yükseliş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan cari işlemler fazlasının 2,9 trilyon yen ile beklentileri aşmasına karşın şu dakikalarda Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün, banka hisselerindeki toparlanmaya karşın yüzde 0,19 değer kaybederek günü 1.417,89 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,2 artışla 8,1611'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,1700 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Fed başkanı Powell'ın konuşmasının yanı sıra Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.465 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı ÜFE

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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