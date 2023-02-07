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Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin artan belirsizliklerle yön arayışı devam ederken, bugün gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın Washington Ekonomi Kulübü'ndeki münazarada yapacağı konuşmaya çevrildi

Küresel piyasalar karışık seyrediyor
AA

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, Fed'in gelecek dönem para politikasına ilişkin beklentileri önemli ölçüde değiştirdi.

Analistler, bugün Fed Başkanı Powell ile başlayacak olan ve hafta boyunca devam etmesi beklenen Fed yetkililerinin açıklamalarının önemine dikkati çekerek, açıklanan verilerin Fed'in para politikasını nasıl etkileyeceğine ilişkin soru işaretlerinin gittikçe arttığını bildirdi.

Dün açıklamalarda bulunan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Bloomberg'e verdiği röportajda, güçlü gelen istihdam raporunun Fed'in faiz oranını beklenenden daha yüksek bir seviyeye çıkarma olasılığını artırdığını belirtti.

Ocak ayı istihdam verisinin anormal bir okuma olup olmadığının araştırılması gerektiğini kaydeden Bostic, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) gerekirse 50 baz puanlık bir artışa dönmeyi düşünebileceğini ancak bunu beklemediğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta politika faizini 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan faiz artırılacağına ilişkin beklentiler de çok düşük ihtimalle de olsa olasılık dahiline girdi. Mayısta ise 25 baz puan faiz artırılacağına ilişkin beklentiler ağırlık kazanmaya devam ediyor.

Söz konusu gelişmelerle dolar endeksi yükseliş eğilimini üst üste üç işlem gününe taşımasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 103,5 seviyesinde bulunuyor.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,61, Nasdaq endeksi yüzde 1 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise sınırlı yükselişle başladı.

AVRUPA'DA GÖZLER LAGARDE'IN AÇIKLAMASINDA

Avrupa pay piyasalarında da risk iştahının düşük olduğu görülürken, Fed'in şahin tutumunu beklenenden daha uzun süre devam ettirmesinin Avrupa'yı nasıl etkileyeceğine yönelik soru işaretleri varlığını koruyor.

Analistler, bölgede açıklanan makroekonomik verilerde enflasyon baskılarının tekrar güçlenebileceğine ilişkin işaretlerin çoğaldığını belirterek, perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Bu gelişmelerle, dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,82, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,34 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,84 değer kaybederken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,27 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

AVUSTRALYA FAİZLERİ ARTIRDI

Asya borsalarında bugün karışık bir seyir izlenirken, Çin ekonomisinin hızlandığına ilişkin işaretler satışları sınırlıyor.

Öte yandan, Çin ile ABD arasındaki "balon krizi" manşetlerdeki yerini korurken, Çin, balonun bilimsel amaçlı bir çalışma olduğu konusunda ısrar ediyor.

Bölgede bugün Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 3,35'e çıkarırken, faiz artışlarının gelecek dönemde de devam edeceği sinyalini verdi.

Japonya'da açıklanan makroekonomik verilere göre öncü endeks aralıkta 97,2'ye gerilese de, beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükseldi

Yurt içinde, dün Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oldukça düşük işlem hacminin gerçekleştiği Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 değer kaybıyla 4.930,18 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da dün piyasalar açılmadan önce açığa satış ve depo şartı getirilirken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) akşam saatlerinde yeni kararlarla birlikte depo şartının kaldırıldığını duyurdu.

Dün, yüzde 0,1 artışla 18,8324'ten kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,8310'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının yanı sıra Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.150 seviyelerinin direnç, 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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