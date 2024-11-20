Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Dünya genelinde siyasi ve jeopolitik alanda yaşanan gelişmelerin olası sonuçları merkez bankalarının politika alanını daraltırken, piyasalar da yön bulmakta zorlanıyor.

Dün, Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin yükselmesiyle risk iştahı azalırken, özellikle Avrupa borsalarında satış baskısının arttığı görüldü.

Analistler, Ukrayna'nın gece Rus toprağı Bryansk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle saldırı düzenlediğini duyurduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladığını anımsattı.

Bununla birlikte, ABD'de Başkanlık seçiminden zaferle ayrılan Donald Trump'ın şirketlere vergi indirimleri ve ithal mallara uygulamayı planladığı yüksek tarifeler nedeniyle ticaret savaşlarının yeniden başlayacağı endişesi de fiyatlamaları etkilemeyi sürdürüyor.

Söz konusu gelişmeler dün güvenli liman varlıklara olan talebi desteklerken, altının ons fiyatı dün yüzde 1 yükseldi. Tahvil piyasalarında da haber akışını takiben alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,34'e kadar gerilemesinin ardından günü 4,39'dan tamamladı.

Fed'in büyük mali açıkların enflasyona neden olmasını engelleyeceğini belirten Schmid, ancak bunun daha yüksek faiz oranları anlamına gelebileceğini ifade etti.

Öte yandan, Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri takip edilirken, Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, Bankanın faiz indirimlerinin, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine olan güveninin işareti olduğunu dile getirdi.

Kurumsal tarafta, dün ABD'li perakende devlerinden Walmart'ın hisseleri, şirketin satış ve kar tahminlerini art arda üçüncü kez artırmasının ardından yüzde 3'e yakın yükseldi.

Nvidia'nın piyasa değerinin 3 trilyon dolardan fazla olduğunu ve çip konusunda piyasasının en büyük oyuncularından olduğunu hatırlatan analistler, şirketin gelecek döneme ilişkin projeksiyonlarının özellikle ABD ekonomisindeki gidişata ve beklentilere yönelik fikir verebileceğini bildirdi.

Emtia tarafında, bakırın libresi geçen hafta ağustostan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından haftanın ilk iki iş gününde yükseldiği görülürken, Brent petrolün varil fiyatı da iki günlük yükselişin ardından yeni güne yüzde 0,3 azalışla 72,9 dolardan başladı.