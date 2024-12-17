Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon konusunda soru işaretleri oluşturması, gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin belirsizlikleri artırıyor.

Analistler, Fed'in yarın açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan gelecek dönem atılacak adımlara ilişkin sinyaller aranacağını söyledi.

Dün ülkede açıklanan verilere göre Fed New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi aralıkta 0,2 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılırken, gelecek yıl toplamda iki faiz indirimi yapılacağına ilişkin fiyatlamalar güçlü kalmaya devam ediyor.

Kurumsal tarafta ise Bitcoindeki yeni rekorlara paralel olarak kripto para ile ilişkili hisselerdeki yükseliş dikkati çekti. Kripto para borsası Coinbase'in hisseleri yüzde 1,5 ve Bitcoin madencisi MARA Holdings'in hisseleri yüzde 8 değer kazandı.

Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) da aralıkta aylık 1,4 puan azalarak 48,3 ile öngörüleri karşılayamadı.

Öte yandan, Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Chrystia Freeland, "ülke için en iyi yol konusunda" artık Başbakan Justin Trudeau ile aynı fikirde olmadığını belirterek, kabineden istifa ettiğini duyurdu.

Bunlara ek olarak, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Japonya merkezli SoftBank'ın gelecek 4 yıl içinde ABD'ye 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Geçen hafta piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıkan çip şirketi Broadcom'un hisseleri de yüzde 11'den fazla yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,40 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi ise yatay seyirle 106,9'dan güne başladı.

Freeland, Kanada'nın ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, ABD'de göreve gelecek yeni yönetimin yüzde 25 gümrük vergisi tehdidini de içeren agresif bir ekonomi politikası izlediğini anımsattı.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,2 artışla 2 bin 653 dolardan kapanırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 655 dolardan işlem görüyor.

ABD'de Trump'ın kabine çalışmalarında kripto para piyasalarına ılımlı yaklaşan isimleri aday göstermesiyle yükseliş trendini sürdüren Bitcoin, 107 bin 793 doları aşarak rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda 106 bin 700 dolardan işlem görüyor.

Gelişmelerin ardından, Almanya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kerstin Gammelin'in sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada Steinmeier'in Şansölye Scholz'u kabul ettiğini ve Scholz'un, Cumhurbaşkanı'na meclisin feshedilmesini önerdiğini belirtildi.

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir öne çıkarken, gözler Almanya'da devam eden hükümet krizine çevrildi.

Buna göre, Almanya'da imalat sanayi PMI 42,5'e inerken, hizmet sektörü PMI 51'e yükseldi. Bileşik PMI da 47,8 oldu.

Cumhurbaşkanının meclisin feshedilmesine ilişkin kararı vermesi için 21 gün zamanı bulunduğunu aktaran Gammelin, Steinmeier'in bu kararı vermeden önce Federal Meclisteki partilerin grup başkanlarıyla görüşeceğini ifade etti.

İngiltere'de İmalat sanayi PMI 47,3 ölçülürken, bu rakam da son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Ülkede hizmet sektörü aktivitesi ise kasımdaki 50,4 seviyesine göre artış göstererek 51,4'e yükseldi.

Avro Bölgesi’nde kasımda 45,2 olan imalat sanayi PMI aralıkta da değişmedi. Kasımda 48,3 seviyesinde olan bileşik PMI, aralıkta 49,5 oldu. Hizmet sektörü PMI ise 49,5'ten 51,4'e çıktı.