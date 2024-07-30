Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.733,75 %-1,45
        DOLAR 33,0905 %0,03
        EURO 35,8460 %0,04
        GRAM ALTIN 2.540,30 %0,17
        FAİZ 42,23 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 29,72 %0,14
        BITCOIN 66.663,00 %-1,05
        GBP/TRY 42,5466 %-0,06
        EUR/USD 1,0823 %0,02
        BRENT 79,46 %-0,40
        ÇEYREK ALTIN 4.153,39 %0,17
        Haberler Ekonomi Döviz Küresel piyasalar merkez bankası kararları öncesi karışık seyrediyor - Döviz Haberleri

        Küresel piyasalar merkez bankası kararları öncesi karışık seyrediyor

        Küresel piyasalar, ABD ve Japonya merkez bankalarının yarın açıklayacakları para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 09:17 Güncelleme: 30.07.2024 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel piyasalar karışık seyrediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesi bekleniyor.

        ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.

        REKLAM

        Söz konusu belirsizliklerin yanı sıra bugün Microsoft ile yeniden piyasaların odağına yerleşecek olan şirket finansal sonuçları Apple, Amazon ve Meta Platforms gibi dev şirketlerle devam edecek. Trilyon dolar büyüklüğündeki söz konusu şirketlerin finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artıracağı tahmin ediliyor.

        Tahvil piyasaları yarınki Fed kararları öncesinde yatay seyrederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, şu sıralarda yüzde 4,18, dolar endeksi 104,6 seviyesinde bulunuyor.

        Altının ons fiyatı yeni günde yüzde 0,2 artışla 2 bin 387 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 78,6 dolardan işlem görüyor.

        New York Borsası'nda dün Nasdaq endeksi yüzde 0,07 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,08 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,12 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne düşüşle başladı.

        Avrupa'da dün İngiltere hariç satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, bugün Almanya ve euro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'daki enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

        Analistler, bölgede ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin geçen hafta açıklanan verilerin ardından güçlendiğini kaydederek, bugün açıklanacak verilerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin önemli sinyaller verebileceğini ifade etti.

        REKLAM

        Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,53 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,51 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

        Asya pay piyasalarında bugün satış baskısının öne çıktığı görülürken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yarın açıklayacağı para politikası kararlarına ilişkin belirsizlikler risk iştahını törpülüyor.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizini yüzde 70 ihtimalle sabit bırakacağı öngörülürken, yüzde 30 ihtimalle de 10 baz puan artırabileceği tahmin ediliyor.

        Analistler, bankanın tahvil alımlarını yakında sonlandıracağına yönelik beklentilerin ise günden güne güçlendiğini ifade etti.

        Öte yandan, ülkede açıklanan verilere göre, işsizlik oranı haziranda 2,5'e indi.

        Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,6 geriledi.

        Yurt içinde dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 azalışla 10.733,75 puandan tamamladı.

        Dolar/TL, dün yüzde 0,4 yükselişle 33,0778'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 33,0660 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise euro Bölgesi ve Almanya'da büyüme ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.500 puanın destek, 10.800 ve 11.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı!
        3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı!
        Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Maduro-Musk polemiği!
        Maduro-Musk polemiği!
        Venezuela'da seçim protestosu!
        Venezuela'da seçim protestosu!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Teknedeki patlamanın sebebi belli oldu
        Teknedeki patlamanın sebebi belli oldu
        Alevler sıçradı! İki fabrika zarar gördü
        Alevler sıçradı! İki fabrika zarar gördü
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Ölümüne tekme atan kişi tutuklandı
        Ölümüne tekme atan kişi tutuklandı
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Doktor ile hasta arasında arbede! Kalp krizi geçirdi
        Doktor ile hasta arasında arbede! Kalp krizi geçirdi
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Paris 2024'ün sanat yönetmeni konuştu
        Paris 2024'ün sanat yönetmeni konuştu
        Satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü
        Satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü