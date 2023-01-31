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Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde negatif görünüyor

Küresel piyasalar negatif seyrediyor
AA

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde yatırımcıların ihtiyatlı tutumlarıyla negatif seyrediyor.

Dünya genelinde bugünden itibaren yoğunlaşacak olan veri takvimi ve merkez bankası kararları yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yarın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metninde ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmeler büyük önem arz ediyor.

Analistler, piyasalarda Fed'in faiz artışını nerede durduracağına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğüne değinerek, yarınki toplantıyla beraber bu konunun açıklığa kavuşmasının beklendiğini söyledi.

Öte yandan, yoğunlaşan bilanço sezonunda Alphabet, Amazon ve Apple gibi devlerin perşembe günü finansal sonuçlarını açıklayacağını hatırlatan analistler, cuma günü de ABD'de istihdam raporu verilerinin bulunduğunu bildirdi.

Analistler, ABD'de açıklanan bilançolarda şirket karlılıklarının çoğunlukla beklentileri geride bırakması ve makroekonomik verilerin "yumuşak iniş" olasılığını gündeme getirmesiyle resesyon fiyatlamalarının zayıfladığına dikkati çekerek, ABD'nin 3 aylık hazine bonosu getirisi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın yaklaşık 110 baz puana indiğini dile getirdi.

DÜN NEW YORK BORSASI DÜŞTÜ

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,3, Nasdaq endeksi yüzde 1,96 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne yatay seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, Alman ekonomisinin resesyona girebileceğine yönelik endişeler güçlenmeye başladı.

ALMANYA EKONOMİSİNDA KÜÇÜLME

Dün açıklanan verilere göre Almanya ekonomisi, 2022’nin son çeyreğinde, enerji krizi ve rekor enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 küçüldü.

Bölgede gözler Avro Bölgesi 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerine çevrilirken, Almanya'da bugün açıklanması beklenen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin teknik sorunlar nedeniyle bir hafta sonraya ertelendiği duyuruldu.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,16, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,38 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de düşüşle başladı.

New York borsasındaki satıcılı seyir yeni günde Asya'ya da taşınırken, bölgede açıklanan veriler satış baskısını sınırladı.

ÇİN VE JAPONYA'DA SANAYİ ÜRETİMİ

Çin'de ocak ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,1 seviyesinde gerçekleşerek hem beklentileri aştı hem de imalat sanayinin daralma eğilimini sonlandırdığını gösterdi. Ülkede hizmet sektörü PMI da 54,4'e çıktı

Analistler, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tedbirleri kaldırmasının ekonomik aktiviteyi olumlu etkilediğinin birçok makroekonomik veride görüldüğünü kaydederek, hızlanan ekonomik aktivitenin dünya geneline olumlu yansımasının beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, Japonya'da sanayi üretimi aylık yüzde 0,1 gerilese de beklentilerin üzerinde bir performans sergilerken, perakende satışlar da aralıkta yıllık bazda yüzde 3,8 artarak öngörüleri geride bıraktı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 geriledi.

Yurt içinde, dün düşüş eğilimini altıncı işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,84 değer kaybıyla 5.096,29 puandan tamamladı.

Dün, yatay seyirle 18,8101'den kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,8160'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve Almanya'da perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 ve 5.300 seviyelerinin direnç, 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, aralık ayı perakende satışlar

11.55 Almanya, ocak ayı işsizlik oranı

13.00 Avro Bölgesi, 4. çeyrek GSYH

17.00 ABD, kasım ayı S&P Case-Shiller 20 şehir konut fiyat endeksi

17.45 ABD, ocak ayı ISM Chicago PMI

18.00 ABD, ocak ayı CB tüketici güven endeksi

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