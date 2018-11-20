ABD'de teknoloji şirketlerinin iş hacmi ve karlılıklarına ilişkin endişelerin devam etmesi pay piyasalarında teknoloji devi şirketlerinin hisselerinden başlayan satışların genele yayılmasına neden oldu. Apple hisselerinin yaklaşık yüzde 4 değer kaybettiği günde Nasdaq endeksi de yüzde 3,03 düşüş kaydetti. Dün açıklanan Ulusal Konut Üreticileri konut piyasası endeksinin son 4 yılın en büyük düşüşünü kaydetmesiyle borsalarda artan satış baskısı, Dow Jones endeksinin yüzde 1,56 ve S&P 500 endeksinin yüzde 1,66 gerilemesine neden oldu.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) genişleme adımlarına başlamasına neden olan 2008 krizinin konut piyasasından çıktığını anımsatarak, bu nedenle piyasaların konut verilerine duyarlılığının yüksek olduğunu kaydetti. Bugün açıklanacak konut başlangıçları verisinin piyasaların odağına yerleştiğini dile getiren analistler, konut satış ve fiyatlarındaki pozitif trendin değişmesi ihtimalini ortaya koyacak verilerin Fed'in faiz artırım hızına ilişkin beklentileri düşüreceğini ve bunun da gelişmekte olan ülke varlıklarını pozitif etkileyebileceğini söyledi.
Avrupa tarafında, Brexit'e ilişkin gelişmeler yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,85, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,79 değer kaybetti. Bugün Avro Grubu Başkanı Mario Centeno'nun, Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Mali İşler Komitesindeki konuşması ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney'in açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, Brexit'e ilişkin İngiltere Başbakanı Theresa May'in söylemlerinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.
ABD piyasalarıyla başlayan negatif seyrin, Asya borsalarıyla bugüne de taşındığı görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1,7 değer kaybetti.
Yurt içinde, dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yüzde 1,02 yükselen BIST 100 endeksi günü 94.571 puandan tamamlarken, dolar/TL sınırlı da olsa düşüşünü sürdürerek 5,3238'den kapanış yaptı. Dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,3220'den işlem görüyor. Analistler, döviz kurları ve piyasa faizlerindeki düşüş eğiliminin pay piyasalarını desteklediğini belirterek, dolar/TL'de 5,30 desteğinin kırılması durumunda 5,10 seviyesinin gündeme gelebileceğini, BIST 100 endeksinde ise 95.000-95.500 bandının önemli direnç bölgesi olduğunu kaydetti.
Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:
10.00 Türkiye, ekim ayı yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
10.00 Almanya, ekim ayı ÜFE
16.30 ABD, ekim ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleriGÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.