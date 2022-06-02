Küresel piyasalar negatif seyrediyor

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AA

Küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon endişeleriyle satış eğilimi etkili olmaya devam ederken, bugün gözler ABD açıklanacak ADP istihdam raporundaki veriler ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) toplantısından çıkacak sonuçlara çevrildi.

Dün, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon ve büyümeye ilişkin karışık sinyaller vermesi piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporu ekonomik büyüme hızının, ABD'nin bazı bölgelerinde yavaşladığını ortaya koydu.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, 12 Fed bölgesinin tümünün, ekonomik büyümenin devam ettiğini bildirdiği, bölgelerin çoğunluğunun hafif veya ılımlı bir büyümeye işaret ettiği, 4 bölgenin ise ılımlı bir büyüme rapor ettiği kaydedildi. Fed'in raporunda, 4 bölgenin, büyüme hızının önceki dönemden bu yana yavaşladığını belirttiği aktarıldı.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, mayısta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artışla 56,1'e çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterirken, ülkede JOLTS açık iş sayısı da nisanda tahminler doğrultusunda 11 milyon 400 bine geriledi.

Öte yandan, Fed yetkilileri dünkü açıklamalarında şahin tonu korurken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyon düşene kadar faiz oranlarının agresif bir şekilde yükseltilmesini desteklediğini belirtti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da enflasyonun tepe yaptığını söylemek için henüz erken olduğunu aktarırken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise makroekonomik verilerde resesyona dair bir işaretin bulunmadığını ve gelecek birkaç toplantı için beklenen faiz artış temasıyla tamamen uyumlu olduğunu dile getirdi.

Buna karşın, JPMorgan CEO'su Jamie Dimon katıldığı bir konferansta, Fed'in para politikası sıkılaşması ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle ekonominin bir "kasırgaya" doğru gittiğini söyledi.

Kanada Merkez Bankası dünkü toplantıda politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1,50'ye çıkartırken, enflasyonla mücadelede gerekmesi halinde daha güçlü adımlar atmaya hazır olduklarını belirtti.

OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının bugün bir araya geleceği ve temmuz ayı stratejisine karar vereceği toplantı öncesinde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek 113 dolar seviyesine kadar geriledi. OPEC+ grubu, haziranda günlük yaklaşık 432 bin varil üretim artışı kararı almıştı.

Analistler, söz konusu düşüşte Rusya'nın yaptırımlar karşısında ürettiği miktarın azalması halinde Suudi Arabistan'ın bu açığı kapatmaya hazır olduğuna ilişkin iddiaların etkili olduğunu ifade etti.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,75, Nasdaq endeksi yüzde 0,72 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise hafif alıcılı seyirle başladı.

Avrupa'da da enflasyon endişeleriyle birlikte risk iştahının düşük seyrettiği görülürken, dün ABD borsalarındaki düşüşe paralel Avrupa borsaları da geriledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin şahin duruşu gittikçe güçlenirken, 50 baz puanlık faiz artışına ilişkin destekleyici açıklamalar da piyasalarda risk algısının artmasında etkili oluyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,98, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,77 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise yatay seyirle başladı.

ABD pay piyasalarında dünkü satıcılı seyrin ardından yeni günde Asya borsalarında da risk iştahı düşük seyrediyor.

Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayalarının gerilemesiyle birlikte ekonominin normale dönmesi ise pay piyasalarını destekliyor.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün 2.585,78 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, önceki güne kıyasla yüzde 0,85 değer kazanarak kapanış rekorunu da 2.568,76 puana taşıdı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,1 azalışla 16,3931'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 16,4420 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri ile OPEC toplantısından gelecek haberlerin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.585 ve 2.600 seviyelerinin direnç, 2.500 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro bölgesi, nisan ayı ÜFE

13.00 OPEC toplantısı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.15 ABD, mayıs ayı ADP özel sektör istihdamı

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, nisan ayı fabrika siparişleri