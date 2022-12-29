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Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayılarıyla negatif seyrediyor

Küresel piyasalar negatif seyrediyor
AA

Güçlenen resesyon göstergelerine karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının piyasa beklentilerini aşabileceği endişesi ve Çin'de artan Kovid-19 vaka sayıları piyasaları olumsuz etkiliyor.

Tahvil piyasalarındaki satış baskısının dün de devam etmesi dikkati çekerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,88 ile 1,5 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Öte yandan, dün açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD'de bekleyen konut satışları, kasımda aylık yüzde 4 azalarak düşüşünü altıncı aya taşıdı. Artan faiz oranlarının etkisiyle bekleyen konut satışları 20 yılın ikinci en düşük değerine geriledi.

Analistler, ABD ekonomisinde konut sektörünün oldukça önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, sektördeki kötü gidişatın genellikle resesyon habercisi olduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu gelişmelerin ardından şubattaki toplantıda Fed'in yüzde 71 ihtimalle 25 baz puan, yüzde 29 ihtimalle de 50 baz puan faiz artırması öngörülüyor.

Çin tarafında artan vaka sayıları küresel bazda risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ederken, İtalya'nın ardından ABD'nin de Çin'den gelen yolcular için Kovid-19 testini zorunlu hale getireceği bildirildi.

Brent petrolün varil fiyatı Çin ekonomisine ilişkin endişelerle dün yüzde 1,5 değer kaybetmesinin ardından, yeni güne de yüzde 0,2 düşüşle 83,4 dolardan başladı.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 1,20, Nasdaq endeksi yüzde 1,35 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,10 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Noel tatilini yılbaşı tatiliyle birleştiren yatırımcılar nedeniyle bölgede düşük hacimli seyir devam ediyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 artarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,39 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,36 geriledi.

Asya tarafında, Çin'de Kovid-19 vaka sayılarının kontrolsüz şekilde artması risk algısının yükselmesine sebep olurken, ülke ekonomisinin toparlanmasına ilişkin beklentiler gün geçtikçe zayıflıyor.

Ülkede hastanelerin kapasitesinin zorlandığına yönelik haber akışı etkili olurken, salgının şehirlerden kırsal alanlara da yayılarak tüm Çin'i etkisi altına almasından korkuluyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,64 azalışla 5.345,61 puandan tamamladı.

Dün, yüzde 0,2 değer kazancıyla 18,7149'tan kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7180'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile ekonomik güven endeksi, ABD'de ise işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.300 ve 5.250 seviyelerinin destek, 5.400 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı ekonomik güven endeksi

14.00 Türkiye, TCMB'nin toplantı tutanakları

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

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