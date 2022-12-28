Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Küresel piyasalar para politikalarına ilişkin belirsizliklerle karışık seyrediyor

Küresel piyasalar, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikaların yönelik belirsizliklerle karışık seyrediyor

Küresel piyasalar para politikalarına ilişkin belirsizliklerle karışık seyrediyor
AA

Dünya ekonomilerinin enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalmaya devam etmesi varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırıyor.

Fed'in faiz artışını nerede bitireceğine ilişkin belirsizlikler tahvil piyasalarında satış baskısını artırırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 10 baz puan artarak yüzde 3,85'le 15 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Artan tahvil faizleri pay piyasalarını baskılarken, teknoloji hisselerindeki düşüşler dikkati çekti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda şubattaki toplantıda Fed'in yüzde 64 ihtimalle 25 baz puan, yüzde 36 ihtimalle de 50 baz puan faiz artırması öngörülüyor.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bir önceki toplantıda şubat toplantısından itibaren 25 baz puanlık faiz artışlarının olası olduğunu dile getirdiğini hatırlatarak, buna karşın ekonominin hala oldukça sıcak olduğunu gösteren makroekonomik verilerin piyasalarda 50 baz puanlık faiz artış ihtimalini fiyatlamalar içinde tuttuğunu bildirdi.

Bugün konut piyasasına ilişkin açıklanacak verilerin ekonomiye ilişkin ipucu vermesinin beklendiğini aktaran analistler, ülkede devam eden kar fırtınasının da yakından takip edildiğini ifade etti.

Dün, ABD'de S&P Case-Shiller 20 kentteki konut fiyatlarına ilişkin endeks, ekimde yıllık bazda yüzde 8,6 artarak Ekim 2020'den bu yana en düşük artışı kaydetti.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,40 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,38 düştü, Dow Jones endeksi yüzde 0,11 yükseldi.

Avrupa tarafında, bugün İngiltere piyasasının tatil sonrası işleme açılacak olmasına karşın, Noel tatilini yılbaşı tatiliyle birleştiren yatırımcılar nedeniyle bölge genelinde düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenmesi bekleniyor.

Dün, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70 ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,39 değer kazanırken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,09 geriledi.

Asya pay piyasalarında Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini gevşetmesiyle kontrolsüz şekilde artan vaka sayıları endişeye neden olmaya başladı.

Ülkede hastanelerin kapasitesinin zorlanmaya başladığına ilişkin haber akışı ekonominin beklenilen sürede normale dönemeyeceği yönündeki korkuları beslerken, pay piyasalarını da baskılıyor.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugün açıkladığı duyuruda bankanın faiz oranlarını düşük tutmaya devam etmesinin önemi vurgulanırken, ücretlerdeki artış nedeniyle deflasyonist baskısının artık daha uzak olduğuna işaret edildi.

Ülkede bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, sanayi üretimi aylık yüzde 0,1'le beklentilerin altında azaldı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 gerilerken, iki günlük tatilin ardından bugün işleme açılan Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 değer kazandı.

Yurt içinde, dün sekiz işlem günü süren yükseliş serisini sonlandıran BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 azalışla 5.434,51 puandan tamamladı.

Dün, gün içinde 18,7998'le tüm zamanların en yükseğini test eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine yakın 18,6795'ten tamamladı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6890'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak bekleyen konut satışları verisinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.400 ve 5.350 seviyelerinin destek, 5.450 ve 5.500 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

18.00 ABD, kasım ayı bekleyen konut satışları

18.00 ABD, aralık ayı Richmond Fed imalat sanayi ve hizmet sektörü endeksi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Poşette zam marketlere geldi! Poşete zam geldi mi, son durum nedir?
İŞ-YAŞAM Poşette zam marketlere geldi
Yemek kartları marketlerde kullanılabiliyor
İŞ-YAŞAM Yemek kartları marketlerde kullanılabiliyor
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı
İŞ-YAŞAM Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' Resmi Gazete'de
En düşük sigara fiyatı 33 lira olacak
İŞ-YAŞAM Sigara ve alkolde 6 aylık ÜFE sancısı
Bakan Muş: Enflasyon 2024 ile beraber tamamen kontrol altına alınmış olacak
İŞ-YAŞAM Bakan Muş'tan enflasyon mesajı
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan Habertürk'e açıklamalar
İŞ-YAŞAM TÜRK-İŞ Başkanı Atalay pazarlık sürecini anlattı
2023'ün yıldız sektörleri hangileri olacak?
İŞ-YAŞAM 2023 hangi sektörleri öne çıkarır?
EKK'dan yılın son toplantısı
İŞ-YAŞAM EKK'dan yılın son toplantısı
Hazine'ye ait 2/B ve tarım arazileri satışında başvurular 31 Aralık'ta sona erecek
İŞ-YAŞAM 2/B ve tarım arazileri satışında son gün 31 Aralık
Taksiciler zam oranını az buldu! 'Tekrar zam talebinde bulunacağız'
İŞ-YAŞAM Taksiciler zam oranını az buldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.