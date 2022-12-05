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Haberler Para Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
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Küresel piyasalar haftaya Çin iyimserliğiyle başladı

Küresel piyasalar, Çin'in Kovid-19 salgınıyla mücadelede aldığı tedbirleri yumuşatmasıyla yeni haftaya pozitif bir seyirle başlarken, hafta boyunca açıklanacak yoğun makroekonomik veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
AA

Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi 263 bin artarak beklentileri geride bıraksa da, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapacağı toplantıda 50 baz puan faiz artışı yapacağına ilişkin beklentiler güçlü kalmaya devam etti. Fiyatlamalarda nihai faiz oranı beklentisi ise yükseldi.

Söz konusu beklentilerle New York borsasında cuma günü dalgalı bir seyir izlenirken, yeni haftada Çin'in "sıfır Kovid-19" politikası önlemlerini azaltması risk iştahının artmasını sağladı.

Öte yandan, ABD'de resesyon endişeleri de fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, bugün açıklanacak yoğun makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD'de gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisinin arasındaki fark yaklaşık 80 baz puanla 2000'den bu yana en yüksek seviyede bulunuyor.

Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerle gerileyen dolar endeksi, 104,2 ile 28 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeye indi.

Emtia fiyatlarının ise zayıflayan dolar ve Çin'den gelen haber akışıyla birlikte yükseliş eğiliminde hareket ettiği görülüyor.

Geçen hafta, Avrupa Birliği, G7 üyesi ülkeler ve Avustralya'nın Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmasının ardından cuma günü yüzde 1,1 değer kaybeden Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftaya sınırlı da olsa yükselişle 86,2 dolardan başladı.

Bakırın libresi yüzde 1,8 artışla 3,8 dolardan işlem görürken, altının ons fiyatı yüzde 0,6 değer kazanarak 1.809 dolarla 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Cuma günü, New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,12 ve Nasdaq endeksi ise yüzde 0,18 değer kaybetti, Dow Jones endeksi yüzde 0,10 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya sınırlı düşüşle başladı.

Avrupa'da enflasyonun uzun süre sonra yavaşlaması bölgeyi sınırlı da olsa rahatlatırken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın perşembe günü yapacağı açıklamalarda bu ayki toplantıda alınacak kararlara ilişkin olası güvercin sinyallerin piyasalarda risk iştahını etkileyebileceği belirtiliyor.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilerin resesyon endişesini güçlendirmesi ve Fed'in güçlü yavaşlama sinyallerinin ardından ECB'nin de benzer bir yavaşlama sinyali verip vermeyeceği yakından takip ediliyor.

euro/dolar paritesi yeni haftaya yüzde 0,4 artışla başlamasının ardından 1,0580 ile 28 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyede bulunuyor.

Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi 0,27 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,26 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya karışık seyirle başladı.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de hafta sonu bazı şehirlerin Kovid-19 önlemlerini yumuşatması, risk iştahını destekliyor.

Çin'in Şanghay şehrinde, toplu taşıma araçlarına binişte negatif Kovid-19 test sonucu gösterme zorunluluğunun yarından itibaren kaldırılacağı bildirildi.

Bazı şehirlerin de benzer adımlar atması Çin'in "sıfır Kovid-19" politikasından vazgeçebileceği ve ekonomik aktivitenin tekrar güçlenebileceği beklentisi piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

Bugün bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre Japonya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,3'e çıkarken, bileşik PMI 48,9'da sabit kaldı.

Çin'de ise hizmet sektörü PMI 46,7'ye, bileşik PMI 47'ye geriledi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,4 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 geriledi.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 1,65 gerileyerek 4.692,97 puandan kapanırken, bugün gözler açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,10 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 85,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Dolar/TL cuma günü yatay seyirle 18,6331'den kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6320'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TÜFE ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI, euro Bölgesi'nde perakende satışlar ile ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 puanın direnç, 4.950 ve 4.900 seviyenin destek konumuna gelebileceğini ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı TÜFE, Yurt içi ÜFE

11.55 Almanya, kasım ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 euro Bölgesi, kasım ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.30 İngiltere, kasım ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

13.00 euro Bölgesi, ekim ayı perakende satışlar

17.45 ABD, kasım ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

18.00 ABD, kasım ayı ISM imalat dışı PMI

18.00 ABD, ekim ayı fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri

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