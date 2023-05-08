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Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'de cuma günü açıklanan iş gücü piyasası verilerinin resesyon endişelerini azaltmasıyla pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
AA

ABD ekonomisine ilişkin gelişmeler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 253 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e indi. Veriler, ülkede resesyon endişelerini törpülerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini bir süre bu seviyede tutacağına yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam etti.

Bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla cuma günü Apple hisseleri öncülüğünde New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında attığı "şahin" adımları haziran itibarıyla durduracağının fiyatlandığını ancak çarşamba günkü verilerin söz konusu beklentiler üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Ülkede enflasyonun hala Fed'in hedeflediği seviyelerin oldukça üzerinde bulunduğuna dikkati çeken analistler, enflasyon verileriyle birlikte piyasalarda oynaklığın artmasının olası olduğunu bildirdi.

Öte yandan, ABD'de borç limiti çıkmazına ilişkin tartışmalar sürerken, ülke basınında çıkan haberlerde, Beyaz Saray'ın, borç limitini kısa vadeli olarak yükseltilmesini değerlendirdiği aktarıldı.

Analistler, ülkede bilanço takviminin de devam ettiğini hatırlatarak, bu hafta Merck, Toyota ve Airbnb gibi şirketlerin bilançolarının piyasaların önü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Emtia fiyatları haftaya yükseliş eğiliminde başlarken, geçen hafta yüzde 6,2 gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftaya yüzde 0,5 artışla 75,6 dolardan, altının ons fiyatı da yüzde 0,3 değer kazancıyla 2.022 dolardan başladı.

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,85, Dow Jones endeksi yüzde 1,65 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,25 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise düşüşle başladı.

Avrupa'da pay piyasaları cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izlerken, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve yoğun veri gündeminin hafta boyunca piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin yapacağı açıklamalardaki sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması öngörülüyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen hafta 3 temel politika faizini de 25 baz puan artırdığını belirterek, bankanın kararlarını veri odaklı almaya devam edeceğini ifade etmesiyle açıklanacak makroekonomik verilerin öneminin daha da arttığını vurguladı.

Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,44, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,98, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,26 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 2,54 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya da yükselişle başladı. Bugün İngiltere'de piyasalar tatil dolayısıyla kapalı olacak.

Asya'da Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'de azalan resesyon endişesi Asya'da pay piyasalarını destekliyor.

Japonya'da bankalar söz konusu düşüşe öncülük ederken, bugün ülkede açıklanan verilere göre, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 55,4'e, bileşik PMI da 52,9'a çıktı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükseldi.

Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,86 altında 4.400,76 puandan tamamladı.

Dolar/TL, cuma günü yatay seyirle 19,5033'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,5010 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.360 ve 4.300 seviyelerinin destek, 4.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 Avro Bölgesi, mayıs ayı Sentix yatırımcı güveni

17.00 ABD, mart ayı toptan eşya stokları

17.30 Türkiye, nisan ayı Hazine nakit dengesi

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